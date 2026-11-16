AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir bakıma dünyamızı karartmak isteyenlere karşı verilmiş bir cevap olarak Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin ne kadar kıymetli olduğu, ortaya çıkan yeni gelişmelerle net bir şekilde görüldü." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İslamabad Mutabakat Zaptı ile bir sürecin başladığını anımsatan Çelik, sürecin akamete uğradığını belirtti. Çelik, "Şimdi maalesef savaşın daha da yükselmesi, savaşın daha da yoğun çatışmalara dönüşmesi şeklinde bir tehlikeyle dünya karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Hürmüz'den Babülmendep'e kadar, bölgenin istikrarsızlık alanına girmesinin sadece o bölgeyi değil, dünyanın her tarafını etkileyeceğine dikkati çeken Çelik, bunun insanların daha çok ölümüne ve acılara yol açabileceğini dile getirdi.

Çelik, çatışma ortamının gıda ve tedarik zincirlerinin sabote edilmesi tablosunu doğurabileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu büyük bir felaket olur. Hepinizin takip ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız burada diplomasinin çalışması için Başkan Trump ile birkaç hafta içerisinde birden çok kere görüştü oradaki tansiyonun düşmesi için. Yine Antalya'da da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la kapsamlı bir görüşme yaptı. Dolayısıyla Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, liderliğinde diplomasi masasını kurma, bunu çalıştırma, İslamabad Mutabakat Zaptı'nda ortaya çıktığı gibi yeni bir tansiyon düşürücü çerçeveye destek verme konusunda iradeye sahiptir."

"Bahçeli'nin açıkladığı 50 madde dikkatle okunmalı"

AK Parti Sözcüsü Çelik, konuşmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir röportajında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı 50 maddelik değerlendirme hatırlatılarak yöneltilen, "Süreçle alakalı sahada önümüzdeki dönemde ne gibi somut gelişmeler bekleniyor?" sorusunu yanıtladı.

"Sayın Bahçeli'nin açıkladığı 50 madde dikkatle okunması gereken ilkeler, yol haritası ve yaklaşımlar içeriyor." değerlendirmesinde bulunan Çelik, kendisinin de bu değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde okuduğunu söyledi.

Bahçeli'nin, "süreçle ilgili birtakım tartışmalara, negatif yaklaşımlara son derece bilgece, sağduyulu şekilde cevap verdiğini" vurgulayan Çelik, "O 50 maddeyi herkesin okumasını öneririm." dedi.

Çelik, süreci oluşturan dinamiklerin ne olduğu, sürecin hangi ilkeler üzerinde ayakta durduğu, süreçle nasıl bir gelecek tasavvuru inşa edilmeye çalışıldığına dair önemli tespitlerin Bahçeli'nin değerlendirmelerinde yer aldığını dile getirerek, "Elimizdeki çözüm modelleri, formüller, denklemler artık bu sorunları çözmeye yetmiyor. İlkelerden taviz vermeden, herkesin kapsayıcı biçimde içinde olabileceği yeni çözüm modelleri, yeni denklemler nasıl bulabiliriz, yeni yaklaşımlar nasıl üretebiliriz?" diye konuştu.

Sürecin sorunsuz, hiçbir problemin olmadığı ortamda yapılmadığını ifade eden Çelik, "Siyonist saldırganlığın ve emperyalist bölücülüğün en vahşi eylemlerini ortaya koyduğu bir dönemde, maalesef dünyada çeşitli ülkelerde, 'büyük bir savaş çıkacak, herkes gıda stoklasın' denilen tartışmaların yapıldığı bir dönemde yapıyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, dünyanın içinde bulunduğu dönemi, "Birleşmiş Milletler ile ilgili çeşitli tartışmaların yapıldığı, dünyanın en önemli mekanizmalarının dikişlerinin çözüldüğü ve uluslararası hukuk prensiplerinin sürekli havada kaldığı bir dönem" olarak niteleyerek, "Burada terör örgütleri birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanılıyor." dedi.

Terör örgütlerinin bu şekilde kullanılmasının bölge halkları arasında sürekli sıkıntılar ortaya çıkmasına, fay hatları oluşmasına yol açtığını vurgulayan Çelik, "Onun için dünyayı daha büyük kaosa götürmek isteyen, 'karanlık aydınlanma' denilen yani dünyayı bireylerin, halkların toplulukların değil tekno-oligarkların karar mekanizmalarında yönetmek isteyen yapılara karşı bizim daha kapsayıcı modeller üretmemiz lazım." görüşünü paylaştı.

Ömer Çelik, karanlık aydınlanmanın İsrail'in Gazze'de çocuk öldürürken yapay zekayı kullanmasına, gençlerin sosyal medya platformlarınca tehdit edilmesine de ses çıkarmadığını belirterek, "Bütün bunlar dönüyor dolaşıyor terör örgütlerinin birer vekalet unsuru olarak kullanılması, çeşitli bölgelerde daha çok kaos çıkmasıyla ilgili sonuç doğuruyor." şeklinde konuştu.

Yaşananların "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge"yi kıymetli kıldığını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Tüm bu çerçeveye baktığımızda bölgedeki bütün farklı etnik ve mezhebi unsurların kardeşçe bir arada yaşayabileceği, ortak bir umudu ve geleceği paylaşabileceği, silahların ortadan kalktığı, demokratik perspektiflerin daha güçlendiği, idari reformların daha kuvvetli hale geldiği, toplumsal ve siyasal kapsayıcılığın kapsayıcı bir zemine kavuştuğu bir gelecek tasavvuru hayal değildir. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin açıkladığı o 50 maddeyi bu gözle de, bu yaklaşımlarla da okumak lazım. Bir bakıma dünyamızı karartmak isteyenlere karşı verilmiş bir cevap olarak Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin ne kadar kıymetli olduğu, ortaya çıkan yeni gelişmelerle net bir şekilde görüldü."

(Bitti)

Kaynak: AA