Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül Coşkuyla Karşılandı

Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, kentte vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Zeynel Abidin Beyazgül için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Çok sayıda kişi ve partili tarafından Türk ile AK Parti bayraklarıyla karşılanan Beyazgül, konvoy eşliğinde AK Parti İl Başkanlığı önüne geldi.

Burada kendisi için hazırlanan platforma çıkan Beyazgül, yeniden aday gösterildiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, halkın kararını verdiğini durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Beyazgül, bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahsederek, şöyle dedi:

"2,5 milyonun kardeşliği bizim en önemli projemiz demiştik, ayrım yapmadık. Bir yere yol götürürken şu demedik, bu demedik. Kardeş olduk, bir olduk, diri olduk ama şimdi gönüllerde olmak istiyoruz. Ne olmak istiyoruz, bir çocuğun gülümsemesinde olmak istiyoruz, bir gencin sıcak bakışında olmak istiyoruz. Bir annenin, bir ninenin, bir dedenin duasında olmak istiyoruz. İnşallah bu dönem elde ettiğimiz tecrübelerimizle Şanlıurfa'yı daha da ileriye götüreceğiz. Yarım kalan birçok projemiz var, Şanlıurfa'nın tarihi bölgesini, tarihi adasını tamamen ortaya çıkaracağız, orayı turizme tamamen açacağız."

Beyazgül, tüm katılımcılardan 31 Mart seçimleri için gece gündüz demeden çalışmalarını isteyerek, seçim akşamı televizyon ekranlarından Şanlıurfa'dan AK Parti için rekor oy çıktığının konuşulması gerektiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, 21 yıldır AK Parti Türkiye'yi adım adım, ilmek ilmek değiştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfalılara selamını ileten Delioğlu, 31 Mart akşamı kentten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir müjde vereceklerini ifade etti.

Karşılama programına AK Parti İlçe Belediye Başkanları, AK Parti il yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.