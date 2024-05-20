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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu Ziyaret Etti

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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti. Kırcalı, ziyarette, Topaloğlu'nun 19 Mayıs ilçesine çok güzel hizmetleri olduğunu ve ilçe halkının da bunun bilinciyle 4 dönemdir kendisini başkan olarak seçtiğini söyledi. Topaloğlu'nun beş yıllık dönemde de başarılı çalışmalarına devam edeceğine inandığını ifade eden Kırcalı, 'Bizler de her zaman Değerli Başkanımızın yanında ve yardımcısı olacağız. Hep birlikte 19 Mayıs ilçemiz ve ilimiz için çalışacağız.' dedi. Topaloğlu ise, 'Sayın Vekilimize ziyaretleri ve güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ilimiz ve ilçemiz için yeni dönemde de güzel projeler üretip hayata geçireceğiz.' diye konuştu. Ziyarette, 19 Mayıs Belediye Meclisi üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatının mensupları da yer aldı.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Kırcalı, ziyarette, Topaloğlu'nun 19 Mayıs ilçesine çok güzel hizmetleri olduğunu ve ilçe halkının da bunun bilinciyle 4 dönemdir kendisini başkan olarak seçtiğini söyledi.

Topaloğlu'nun beş yıllık dönemde de başarılı çalışmalarına devam edeceğine inandığını ifade eden Kırcalı, "Bizler de her zaman Değerli Başkanımızın yanında ve yardımcısı olacağız. Hep birlikte 19 Mayıs ilçemiz ve ilimiz için çalışacağız." dedi.

Topaloğlu ise, "Sayın Vekilimize ziyaretleri ve güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ilimiz ve ilçemiz için yeni dönemde de güzel projeler üretip hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Ziyarette, 19 Mayıs Belediye Meclisi üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatının mensupları da yer aldı.

Samsun Yelken Kulübü Spor Turnuvası

Samsun Yelken Kulübü (SYK) tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında spor turnuvası düzenlendi.

Üçüncüsü düzenlenen turnuvada, basketbol, masa tenisi, bilardo, tavla ve tenis branşlarının yanı sıra Kulüp sporcuları optimist genel klasman, optimist kızlar ve optimist junior kategorilerinde yarıştı.

Spor turnuvası kupa töreninde konuşan Kulüp Müdürü Fatih Yürüyen, "19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içinde yerini almasının adıdır." dedi.

Etkinlikte birinci olan yarışmacılara ödüllerini Kulüp Başkanı Ertekin Sezer ve Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri ile Kulüp Müdürü Fatih Yürüyen tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Topaloğlu Orhan Kırcalı Milletvekili 19 Mayıs AK Parti Samsun Politika Güncel Haberler

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