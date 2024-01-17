AK Parti'nin adayları kulislere sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday
AK Parti'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesi, belediye başkanlığı için aday olacak isimler kulislere sızdı. Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin adayları da bir bir netleşiyor. Kulislere sızan bilgilere göre; Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç Ak Parti'den aday oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul dahil 26 ilin AK Parti adayı açıklanmıştı. Yarın da Ankara'da düzenlenecek törenle birçok büyükşehir ve ilin belediye başkan adayı açıklanacak. Merakla beklenen aday tanıtım toplantısı öncesi kulisler hareketlendi ve kesinleşen adayların isimleri sızdı.
İşte adı kesinleşen adaylar;
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok
- AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
- AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Kocaispir
- AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
- AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
- AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat
- AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran
- AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
- AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
- AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç
- AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
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