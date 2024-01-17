AK Parti'nin adayları kulislere sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin adayları da bir bir netleşiyor. Kulislere sızan bilgilere göre; Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç Ak Parti'den aday oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul dahil 26 ilin AK Parti adayı açıklanmıştı. Yarın da Ankara'da düzenlenecek törenle birçok büyükşehir ve ilin belediye başkan adayı açıklanacak. Merakla beklenen aday tanıtım toplantısı öncesi kulisler hareketlendi ve kesinleşen adayların isimleri sızdı.

İşte adı kesinleşen adaylar;

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Kocaispir

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

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