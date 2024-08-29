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AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye'de Ziyaretlerde Bulundu

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AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye ilçesindeki odaları ziyaret ederek, Fethiye'deki problemleri çözmek için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Otgöz, Fethiye Körfezi kirliliği ve tekne yapım çekek yeri konularında da çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

İlçedeki odaları ziyaret eden Otgöz, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde muhtarlarla bir araya geldi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında gazetecilere açıklama yapan Otgöz, Fethiye'deki problemleri çözmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ölüdeniz'de yaşanan trafik sorunu nedeniyle yapılması planlanan alternatif yolun tüm izinlerin alındığını anlatan Otgöz, "Sadece ekonomik boyutu kaldı. Bunu da çözmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Fethiye-Seydikemer arasında bir sanayi bölgesinin kurulması artık şart. Mevcut sanayiler şehirlerin içinde kaldı. Yeri ayarlanırsa bunun da bakanlıklardan çözüleceğine inanıyorum." dedi.

Bölgede en büyük problemin Fethiye Körfezi kirliliği olduğunu, çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Körfez temizliği için gemilerin gelip gittiği eleştirilerine yanıt veren Otgöz, "Gelen, tarama gemisiydi. Şu anda çalışmalar sürüyor. 'Seçimi AK Parti, Cumhur İttifakı kaybetti de körfezi bıraktı' düşüncesine kimse kapılmasın. Konunun takipçisiyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Milas ve Bodrum'a yapılan tekne yapım çekek yerlerinin çok büyük ve dünya sırlamasında olduğunu savunan Otgöz, Fethiye'ye de tekne yapım çekek yeri yapılması gerektiğini kaydetti.

Otgöz, Fethiye'nin sorunları çözmek için mücadeleyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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