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AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çekti

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Ak Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, " Gazze'de insanlar sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da ölüyor. Ne yazık ki uluslararası toplum, İsrail rejiminin sivillere yönelik hukuksuz ve kontrolsüz saldırılarına karşı çıkamıyor." dedi.

Özboyacı, bu yıl 148'incisi Cenevre'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Dünyanın giderek karmaşıklaşan ve birbiriyle bağlantılı çok sayıda krizle karşı karşıya olduğuna işaret eden Özboyacı, çatışmalar, terörizm, iklim değişikliği, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar ve gıda kıtlığı gibi sorunlara karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın her zamankinden daha parçalı ve kutuplaşmış durumda olduğunu vurgulayan Özboyacı, IPU Genel Kurulu'nun bu yıl "parlamenter diplomasinin, barış ve anlayış için köprüler kurmak" rolüne odaklanan temasını oldukça yerinde ve güncel konularla alakalı bulduklarını belirtti.

Geleneksel diplomasinin önceden devletler arası ilişkilerle sınırlı olduğunu ve yalnızca diplomatlar tarafından yürütüldüğünü kaydeden Özboyacı, diplomasinin artık devletler arası ilişkilerin ötesine geçtiğini söyledi.

Özboyacı, yeni aktörler, yöntemler ve platformların diplomasiyi dönüştürdüğünü ifade ederek "IPU, farklı kültür ve kıtalardan parlamentoların sorunlarını kendi perspektiflerinden tartışabilecekleri ve görüş alışverişinde bulunabilecekleri değerli bir ortam sağlaması açısından buna bir örnektir." diye konuştu.

Parlamenter diplomasinin, toplumların küresel gelişmelere karşı duyarlılıklarının ve beklentilerinin birinci elden paylaşılması açısından benzersiz bir "diplomatik iletişim kanalı" açtığını belirten Özboyacı, bunun etkin bir şekilde kullanıldığı takdirde, kutuplaşmaya karşı kapsayıcılığı ve gerilimlere karşı uzlaşmayı teşvik edebileceğini kaydetti.

Gazze, Ukrayna, Sudan ve diğer bölgelerdeki krizlerin, parlamenterlere ağır sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Özboyacı, İsrail'in Gazze'ye yönelik gelişigüzel saldırılarının 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yaşattığı benzeri görülmemiş yıkımın, insanlığın vicdanını sızlattığının ve dünya genelinde protestolara yol açtığının altını çizdi.

"Mevcut uluslararası mekanizmalar İsrail'e, zamanında ve yeterli tepkiyi veremiyor"

Özboyacı, "Gazze'de insanlar sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da ölüyor. Ne yazık ki uluslararası toplum, İsrail rejiminin sivillere yönelik hukuksuz ve kontrolsüz saldırılarına karşı çıkamıyor. Mevcut uluslararası mekanizmalar zamanında ve yeterli tepkiyi veremiyor. Bu durum ortak vicdanımızda ciddi yaralar açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sloganı bunun altını en güçlü şekilde çiziyor." diye konuştu.

TBMM olarak, başta BM olmak üzere çeşitli platformlarda yürütülen tartışmaları yakından izlediklerine değinen Özboyacı, bu doğrultuda, gelecek nesillere etkin bir küresel yönetişim yapısının tasarlanması amacıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in vakitlice başlattığı Geleceğin Zirvesi sürecini önemsediklerini ifade etti.

Özboyacı, Türkiye'nin köklü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, TBMM üyelerinin, küresel düzeyde barış, istikrar ve dayanışmanın geliştirilmesine yönelik çeşitli uluslararası parlamenter kurumlarda parlamenter diplomasiyi etkin olarak kullandığını söyledi.

Türkiye'nin, Gazze'deki çatışmanın başladığı ilk günden bu yana ateşkesin derhal sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgedeki çatışmaların tırmanmasının önlenmesi için büyük çaba harcadığını belirten Özboyacı, "TBMM, bu çabaları tamamen destekliyor ve Gazze'de devam eden şiddete ilişkin Türk halkının kaygılarını dile getiriyor." dedi.

Özboyacı, IPU'nun ortak ilgi alanlarını ilgilendiren konularda görüş alışverişine ve işbirliğine katkıda bulunduğunu, tüm üyelerin karşılaştığı zorluklara ortak çözümler aramak için verimli bir ortam sağladığını sözlerine ekledi.

TBMM'yi IPU'da temsil eden heyette bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora'nın yanı sıra Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç de konuşma sırasında salonda hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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