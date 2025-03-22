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AK Parti Milletvekili Nasıroğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Mesajı

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Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, iftar programında verdiği mesajlarla toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve şehrin huzur içinde geliştiğini belirtti.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir tesiste AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi'nin de katıldığı iftar programında konuşan Nasıroğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, Batman'ın her alanda önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Toplumsal dayanışmanın önemine değinen Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu şehirde artık huzur var. Gençlerimiz kendilerini güvende hissediyor. Huzur, başarının temelidir. Bizim kuşak büyük acılar gördü. Bu acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte çalışmalı, barışı, huzuru ve güzelliği sahiplenmeliyiz. Bu şehir çok daha güzel yerlere geliyor."

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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