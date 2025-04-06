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AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümünü Kutladı

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Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünde ajans çalışanlarına teşekkür edip başarı diledi. Aksal, ajansın tarafsızlığına ve etik anlayışına vurgu yaptı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aksal, kutlama mesajında, Anadolu Ajansı çalışanlarının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesini dünyanın dört bir yanında duyurmaya ve özveriyle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Edirne'de, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında fedakarca görev yapan ajans çalışanlarına başarı dileyen Aksal, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlarken başta ajansın kıymetli çalışanları olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek haber dilindeki tarafsızlık, gerekse etik anlayışındaki titizlikle Anadolu Ajansının gelecekte de Türk basınına katkı sunmaya ve dünyada güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam edeceğine inancım tamdır."

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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