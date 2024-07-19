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AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, yaralanan polisi ziyaret etti

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan polisi hastanede ziyaret etti. Gürcan, polis memurunun durumunun iyi olduğunu belirtti ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dün uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin silahla yaraladığı polisi hastanede ziyaret etti.

Gürcan, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, elim olayın ardından yaralanan polis memurunun yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğünü, doktorların desteği ve katkısıyla durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Güvenlik güçlerinin varlığının önemine değinen Gürcan, "Onların varlığı rahat uyumamızı sağlıyor. Uyuşturucuyla gençlerimizi zehirleyen tacirlerle mücadele eden polis memurlarımıza gösterilen bu ve benzeri girişimleri kınıyorum. Ülkemizin uyuşturucuyla mücadelesi kararlılıkla sürecektir. İnşallah yaralı polis memurumuz bir an önce sağlığına kavuşacak. Eşine de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." diye konuştu.

"Uyuşturucuyla el birliğiyle mücadele etmeliyiz"

Ayşen Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emniyet güçleri ve sağlık birimlerinin uyuşturucuyla en iyi şekilde mücadele ettiğini bildirdi.

Ailelerin gençlere sahip çıktığını anlatan Gürcan, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadele ederken, bu tek taraflı olamaz. Uyuşturucuyla el birliğiyle mücadele etmeliyiz. Bugün kente Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç geldi. Eskişehir'e ilişkin bir takım veriler verdi. Eskişehir genç nüfusu olan, özellikle üniversiteliler olduğu için de belli kesimlerin iştahını kabartıyor muhtemelen. Dolayısıyla biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici bize çok destek oluyor.

Bağımlılıkla mücadele konusunu Meclis'e de taşımayı düşünüyorum. Bugün Beylikova ilçemizde yaşanan meseleyle ilgili haberim oldu. Suçu işleyen kimse suçun bedelini bir şekilde hukuki mevzuat çerçevesinde karşılığını görecektir. Herhangi bir kurumu bağlayıcılığı olduğunu düşünmüyorum. Suçla hep birlikte mücadele etmediğimiz sürece bunun kökünü kurutamayız. Aileler, sivil halk, kamu ve sivil toplum kuruluşları olarak işin peşinde olmalıyız."

Ziyarette Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yakalanan ve ekiplere mukavemet gösteren M.H (36), polis H.K'yi (45) silahla yaralamış, yaralı polis memuru sağlık ekiplerince sevk edildiği Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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