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Aksal, Sağlık Bakanı ile Edirne'nin sağlık yatırımlarını görüştü

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek kentteki devam eden sağlık projelerini ve yeni ihtiyaçları ele aldı. Görüşmede Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin tamamlanması, Edirne'ye ek hizmet binası, Keşan'da hastane statüsü ve sağlık merkezleri gibi konular masaya yatırıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek kentte devam eden sağlık yatırımları ve yeni dönem ihtiyaçları hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, görüşmede Uzunköprü, Keşan ve Edirne merkezde yürütülen sağlık projeleri ile kentin öncelikli ihtiyaçlarını Bakan Memişoğlu'na ilettiklerini belirtti.

Görüşmede, 200 yataklı Uzunköprü Devlet Hastanesi yatırımının kısa sürede tamamlanması ve hastanenin kanalizasyon altyapısının cazibeli sisteme dönüştürülmesi ele alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası yatırımının hayata geçirilmesi ve Uzunköprü Devlet Hastanesinin mevcut arsasının Sağlık Bakanlığı bünyesinde kalması konuları da değerlendirildi.

Keşan Devlet Hastanesinin A Grubu hastane statüsüne yükseltilmesi ile Keşan'da yapılması planlanan 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yatırımının kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi de görüşmede gündeme geldi.

Aksal, Edirne'nin sağlık alanındaki öncelikli yatırımlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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