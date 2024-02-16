AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kanaat önderleriyle buluştu

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kentte kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kanaat önderi Hacı Sait Dündar'ın kentteki evinde gerçekleşen buluşmada Erin, Şanlıurfa'dan gelen kanaat önderi Hadi Altun ve beraberindeki misafirlerle görüştü.

Erin, bu buluşmayı tertipleyen iş insanı Bekir Dündar ve buluşmaya ev sahipliği yapan Dündar ailesi ile kendisine destek ziyaretinde bulunan kanaat önderlerine teşekkür etti.

AK Parti olarak seçim çalışmalarını sahada aktif bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Erin, Mardin'in aydınlık geleceği için çalışmaları gerektiğini söyledi.