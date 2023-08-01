AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ankara Esnaf Çarşısı'nı İnceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'da yapımında sona gelinen Ankara Esnaf Çarşısı'nında incelemelerde bulundu.

AK Parti Yeşilyurt ilçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte Niyazi Mahallesi'nde yapımı süren geçici konteyner çarşıda incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yerinde dönüşüm ile ilk temelin atıldığını hatırlatarak "Çarşıları hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. İnşallah 1 veya 1,5 sene sonra Malatya'da çarşılarda ticaret ve hayat yeniden başlayacak. Ama o çarşılarımız yapılana kadar geçici konteynırlarda veya ticarethanelerde faaliyetlerin esnafımız tarafından sürdürülmesi gerekiyor. Bu noktada Sanayi Bakanlığımızın, Fırat kalkınma Ajansımızın ve Ankara Esnaf Odaları Birliği'nin katkılarıyla Malatya belediyemizin, Valiliğimizin katılımlarıyla 150 tane dükkanı Malatya'lı esnaf kardeşlerimizin hizmetine sunmuş durumdayız. Kuraları çekildi bu dükkanların elektrik işlemleri bittikten sonra buralar Malatya'lı vatandaşlarımızın hizmetine açılacak" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, hedefin hiçbir esnafı mağdur etmemek olduğunu da belirterek, "Hak sahiplerinin gerek konutları gerek ticarethaneleri yaparak milletin hizmetine sunmak. Bu noktada alternatif olarak hem yerinde dönüşümü hem de isteyen vatandaşlarımızın TOKİ'nin yapmış olduğu toplu konutlara taşınmalarını veya köy konutlarına taşımalarını sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi deprem bizim birinci önceliğimiz ve deprem çalışmalarını da yerinde takip ederek şehrimizin yeniden ayağa kalkma noktasında bütün vekil arkadaşlarımızla teşkilatlarımızla gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA