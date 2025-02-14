Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor

"Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor"
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı

Takımlar artık kolay kolay sahadan çekilemeyecek

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da "Çevre ve Emanet Bilinci" toplantısında konuştu Açıklaması

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Hem inancımız hem medeniyetimiz hem kültürümüz hem de bizi biz yapan bütün değerlerimizle, inancımızdan aldığımız o büyük güçle ve Peygamber efendimizin örnek ahlakıyla, örnek yaşamıyla birlikte baktığımızda, aslında...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Hem inancımız hem medeniyetimiz hem kültürümüz hem de bizi biz yapan bütün değerlerimizle, inancımızdan aldığımız o büyük güçle ve Peygamber efendimizin örnek ahlakıyla, örnek yaşamıyla birlikte baktığımızda, aslında en büyük, en önde gelen çevreciler bizler olmalıyız." dedi.

Karaaslan, Samsun Müftülüğü binasında düzenlenen "Çevre ve Emanet Bilinci" toplantısında yaptığı konuşmada, Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer kurumlarla kentte yeni bir süreci başlattıklarını, 2025'i "Çevre Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

Hayatın her alanına çevreyi yerleştirmek konusunda gayret gösterdiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Kimimiz sıfır atıkla ilgili örnek bir proje yapma derdindeyiz, kimimiz bu atıkların yönetilmesiyle ilgili yeni projeleri destekliyoruz. Kırsaldaki çevre kirliliğini konuşuyoruz ama bütün bunların ötesinde aslında dönüp dolaşıp geldiğimiz yer ahlak. Din öğretisinin elbette önce inanç, sonra ibadet, sonra da davranışlarımızda çok büyük ilişkisi var. Bunlar birbirinden ayrı düşünülemez ya da birinin eksikliğinin diğerlerine de sirayet ettiği bir gerçek. Dolayısıyla hem inancımızın, imanımızın hem ibadetimizin hem de davranışlarımızın hepsinden bizler sorumluyuz."

İnsanoğlunun dünyadaki nimetlerin emanetçisi olduğuna işaret eden Karaaslan,"Her bir nimetle ilgili bu nimetleri nasıl kullandığımızın da günü geldiğinde hesabını vermekle mükellefiz. Dolayısıyla bu dünyada nasıl davrandığımızın öbür dünyadaki mükafatımızla ya da cezamızla çok yakın ilişkili olduğunu bildiğimizde, çevreyi ahlak üzerinden değerlendirmenin çok önemli olduğunu ve bunun çok ahlaki bir davranış olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarının ülke ve dünya için çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hem inancımız hem medeniyetimiz hem kültürümüz hem de bizi biz yapan bütün değerlerimizle, inancımızdan aldığımız o büyük güçle ve Peygamber efendimizin örnek ahlakıyla, örnek yaşamıyla birlikte baktığımızda, aslında en büyük, en önde gelen çevreciler bizler olmalıyız. Dolayısıyla yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayışın temsilcileri olarak, bu büyük mucizenin bir kum tanesini bile yapabilmeye insanın gücü yetmez. Bu büyük mucizeyi, büyük dengeyi anlamak için herhalde önce ona biraz yakından bakmak lazım. Onu içselleştirmek, ne kadar büyük bir mucize olduğunu, bir yaprağın, bir karıncanın, toprağın, toprağın kokusunun, o toprağın can verdiği çiçeğin üzerinde hareket eden belki bir böceğin hepsinin Rabb'imizin yarattıkları olduğunu ve dolayısıyla eşrefi mahlukat olan insana da emanet olduğunu unutmamak lazım."

Hazreti Muhammed'in öğretilerinde israfa yönelmemek, hayvanlara ve doğaya zarar vermemek olduğunu anlatan Karaaslan, bunları hatırlatmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eşi Emine Erdoğan'ın israf ve emanet kavramları üzerinden başlattığı "Sıfır Atık Projesi"nin ulusal bir gün olarak kutlamaya dönüşmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
img

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
img

Direksiyona geçip Erdoğan'la TOGG'u denedi
img

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.