Üye Girişi
Haberler
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar gözaltına alınacak
Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu: Övdü mü yerdi mi belli değil

Özgür Özel'in İsmet İnönü ile ilgili sözleri gündem oldu
Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Çalışan Gazeteciler Günü programına katıldı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'daki programda yaptığı konuşmada, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Basın mensuplarının mutluluklara, zorluklara ve tempolu günlere şahitlik etmekle kalmayıp bunları topluma ulaştırdığını belirten Karaaslan, "Basının ülkemiz ve küresel olarak çok önemli vazifesi var. Dağ taş, dere tepe gezerken her zaman bize eşlik eden ve bununla ilgili büyük gayret gösteren basınımızın değerli temsilcilerinin bu gayretinin sadece fiziksel bir çaba olmasının ötesinde aynı zamanda doğru bilgiyi, yani belki de günümüz dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu hakikati topluma aktarmak noktasında göstermiş oldukları çabanın hepimiz şahitleriyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bin sivili ve görevlerini yaparken 200'den fazla gazeteciyi hayattan kopardığına işaret eden Karaaslan, insanlığa faydası olan bilgiyi sağlamak için mücadele eden gazetecileri saygıyla andığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" adını koydukları süreci hayata geçirdiklerini anlatan Karaaslan, "Türkiye Yüzyılı'nı, diğer bütün özelliklerinin yanında ay yıldızlı şanlı bayrağımızın her alanda en üstte taşınacağı yeni bir dönem olarak ifade ediyoruz. Bu dönemin aynı zamanda iletişimin de yüzyılı olması gayesi bizler için çok önemli. Mesleğe emek veren isimlerin, çalışanlarının ve bütün şartlarını daha da iyileştirilmesi konusunda her birimiz üzerine düşen vazifeyi mutlaka yaptık ama bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da medyanın dördüncü güç olduğunu ve çok önem arz ettiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise gazetecilik mesleğinin birçok mesleğe oranla daha zor olduğunu vurgulayarak, vatandaşların şehirleriyle gurur duymasını sağlamada basın mensuplarına büyük görev düştüğünü kaydetti.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da 1961 yılında kabul edilen, basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından Karaaslan ve Vali Orhan Tavlı ile diğer katılımcılar, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı "Yıpranma" temalı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
img

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık
img

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Son Dakika Haberleri

Tarotta 4. kart ne anlama gelir? Kızılcık Şerbeti kimler ayrılıyor? Tarotta 8. kart ne anlama gelir? Discord açıldı mı 11-12 Ocak Discord son durum ne? Kızılcık Şerbeti kamera arkası görüntüleri var mı? Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Feyza Civelek diziden ayrıldı mı? Kızılcık Şerbeti kim öldü? Son hafta ders işlenecek mi, karne günü ders var mı, yoklama var mı? Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı kimdir? 11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.