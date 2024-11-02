AK Parti'li Dağ, Şırnak'ta partisinin Silopi İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün CHP ile DEM Parti arasında artık gizlenmeyen açık bir ittifak var. Bunu herkes biliyor. Allah'ını severseniz inkar ve asimilasyon politikalarının sebebi hangi siyasi partidir? CHP değil mi? Evet, CHP." dedi.

Dağ, Silopi Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen Silopi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her şehrinde Ak Parti'nin bulunduğunu ve gövdesinin çok sağlam olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkeye çok önemli işler kazandırıldığını ifade eden Dağ, Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana birçok kadro yetiştirdiğini dile getirdi.

CHP ve DEM Parti'yi eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

"Bugün CHP ile DEM Parti arasında artık gizlenmeyen açık bir ittifak var. Bunu herkes biliyor. Allah'ını severseniz inkar ve asimilasyon politikalarının sebebi hangi siyasi partidir? CHP değil mi? Evet, CHP. Tamam, diyelim zamanında yapmışlar. Şimdi de 'Yanlış yapıyoruz' dediler ve bir politika değişikliğine gittiler. Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey de yok. Bunu nereden çıkardın? Seçim öncesi, sadece seçim kazanmak için. İttifak peşinden koşanların seçimden sonra Kürt konusu, Kürtçe konusu ile ilgili bir tane kelam ettiğini gördünüz mü? Bir tane kelam etmezler ama seçim öncesi seçim kazanmak için açık, gizli her türlü ittifakı yaparlar."

Dağ, partisinin İdil ve Cizre ilçesinde gerçekleştirilen kongrelerine de katılarak konuşma yaptı.

Kongrelere, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililer katıldı.