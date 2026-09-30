AK Parti'li Acar: Şehit yakınlarımızın hakları asla göz ardı edilmeyecektir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Terörsüz Türkiye sürecinde şehitlerimizin, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hakları asla göz ardı edilmeyecektir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Niğde'ye gelerek AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla buluştu. Programa, AK Parti Niğde İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, İl Genel Meclis Başkanı Asım Acar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ ve partililer katıldı.

Niğde'nin 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi olduğunu belirten Acar, "Bu şehrin havasında vefa, suyunda vatana sadakat var. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında vatandaşlarımızla bir araya geliyor, milletimizin taleplerini dinliyor ve notlarımızı alıyoruz. AK Parti olarak 25 yılı geride bıraktık. Bu süreçte ulaştırmadan sağlığa, eğitimden savunmaya kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Türkiye, bölgesinde yaşanan gelişmeler karşısında da güçlü bir irade ortaya koyuyor. Gazze'de ateşkesin sağlanması, Ukrayna'da barışın tesis edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ise hukuk çerçevesinde ve devletimizin ilgili kurumlarının gözetiminde yürütülmektedir. Bu süreçte şehitlerimizin, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hakları asla göz ardı edilmeyecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı