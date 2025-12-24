AK Parti, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Akif'i yalnızca İstiklal Marşı'ndaki 'Korkma' nidasıyla değil, Çanakkale Destanı'yla, Safahat'taki derin düşünceleriyle de anlamamız gerekir. Çünkü onun düşünceleri, onun fikirleri sadece dünü aydınlatan sözler değildir. Bugünü de aydınlatan çok önemli düsturlardır, yoldaki işaretlerdir." dedi.

Ak Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığınca AK Parti Konferans Salonu'ndaki AK Kütüphane'de, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla "Anma ve Anlama" programı düzenlendi.

Programın açılışında, besteci ve söz yazarı AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Mehmet Akif Ersoy'un "Oku" şiirinden bestelediği şarkıyı seslendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve anlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy, sadece şiirleriyle ya da İstiklal Marşı'yla değil, ruhu ve karakteriyle Türk milletine yön veren, milletimizi geleceğe taşıyan çok önemli bir mütefekkirdir" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un bugün de doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Mehmet Akif'i daha iyi anlamak, yorumlamak ve geleceğe ışık tutmak durumundayız. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak, yeni kurulan bir başkanlıkla bu çabayı göstermek için buradayız" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan müstesna bir şahsiyet olduğunu aktaran Yayman, Akif'in kaleminin estetik bir edebiyat aracının ötesinde, doğruluğun, cesaretin, sorumluluğun ve ahlaki şuurun sesi olduğunu söyledi.

Yayman, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı boyunca kolay olanı değil, doğru olanı tercih ettiğini dile getirerek, "Akif'i yalnızca İstiklal Marşı'ndaki 'Korkma' nidasıyla değil, Çanakkale Destanı'yla, Safahat'taki derin düşünceleriyle de anlamamız gerekir. Çünkü onun düşünceleri, onun fikirleri sadece dünü aydınlatan sözler değildir. Bugünü de aydınlatan çok önemli düsturlardır, yoldaki işaretlerdir." ifadelerini kullandı.

Safahat'ın yalnızca bir edebiyat eseri olmadığını anlatan Yayman, "Safahat bir vicdan muhasebesidir. Akif, orada eleştirirken inşa eder, uyarırken yol gösterir. Onun temel kaygısı daha adil, daha ahlaklı ve daha güçlü bir millet idealidir." dedi.

Konuşmasının sonunda Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, hürmet ve minnetle andıklarını belirten Yayman, sözlerini Mehmet Akif Ersoy'un "Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisiyle tamamladı.

Mehmet Akif Ersoy için panel düzenlendi

Programda açılış konuşmalarının ardından eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un moderatörlüğünde bir panel düzenlendi.

Sebilürreşad Vakfı Başkanı Fatih Bayhan, Kültür Merkezi'nde her yıl Mehmet Akif Ersoy'a yönelik bir tema belirlendiğini belirterek, "Bu yıl Akif Haftası'nın temasını, Akif'in Mısır'da geçirdiği 11 yılın 100. yılı münasebetiyle 'Mısır Günleri' olarak belirledik. Bu ayı Mısır günlerine ayırdık. Bu hafta gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde de Akif'in hüzünlü gurbet hayatı yaşadığı Mısır yıllarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bayhan, Mehmet Akif Ersoy'un Birinci Meclis'te görev almasının, Mustafa Kemal Paşa'nın davetiyle gerçekleştiğini anımsatarak, bu davetin uzun yıllardır tartışma konusu yapıldığını söyledi.

Genelkurmay arşivlerinde, Mustafa Kemal Paşa imzasıyla Akif'in Ankara'ya davet edildiğini gösteren belgeyi bulduklarını ve yayımladıklarını vurgulayan Bayhan, "Cumhurbaşkanlığınca, İstiklal Marşı'nın 100. yılı münasebetiyle hazırlanan kitaba da bu belgelerin asıllarını takdim ettik ve yayımlanmasını sağladık." dedi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Necmettin Turinay, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri" şiirine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "İflas etmiş, yıkılmış, parçalanmış, mağlup olmuş, tarihi sona eren bir imparatorluğun final destanıdır. Bir bitiş, bir tarih bitiyor, imparatorluk bitiyor, bir milletin kaderi tayin ediliyor, o bunu bir destana dönüştürüyor." diye konuştu.

Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitleri" şiirini bir matem metni olarak değil, geleceği besleyen güçlü bir diriliş anlatısı olarak kurguladığının altını çizen Turinay, "Bir milletin geleceğine, ne yapması gerektiğine dair çok kuvvetli bir ruh yüklüyor. Bu bir imparatorluğun final destanıdır. Bu bir ağıt değil, bir irade ve istikbal bilincidir." şeklinde konuştu.

Panelde, AK Parti 26. Dönem Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.