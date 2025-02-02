AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış töreninde konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Demirer, şöyle devam etti:

"Milletimiz biliyor ki hizmetle milleti tanıştıran, engelli çocuğu olan annelere nefes aldıran, yaşlılarına bakan evlatlara destek çıkan, kimsesi olmayan büyüklerimizin evleri ile birlikte gözyaşlarını silen, evlatlarımıza sınavlara hazırlanacak sıcak kütüphaneler açan, bir fikri olan kadınımıza iş kurma cesareti ile birlikte kaynak desteği sağlayan, siyasette yüzde 4 temsiliyetten yüzde 20'nin üzerinde kadın temsiliyetine fırsat veren, kızlarımızın hepsinin eşit şartlarla okumayabilmesinin ve dahi çalışabilmesinin önünü açan AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun arkasında hiç yorulmadan yol yürüyen kadınlarımızın inancıdır."

Bu yola gönül verdiklerini ifade eden Demirer, "Bilmiyorlar ki mesele sadece ülkeyi yollarla, köprülerle tünellerle donatmak değil, mesele yapılan o yollarla yedi iklim, 81 ilimizi gönülden birbirine bağlamaktı." dedi.

Demirer, AK Parti'de kongre demenin yenilenmek demek olduğunu kaydederek, "AK kadınlar olarak İstanbul'un kırılan gönlünü kazanmaya, İstanbul'u yeniden AK Parti bayrağı ile dalgalandırmaya, kıymetini anlamayan ellerden geri almaya, 2028'de, 2029'da hatta 2071'lere uzanan süreçle eskisinden daha azimli, daha kararlı çalışmaya tüm kadınlarımızla birlikte söz veriyoruz." diye konuştu.

-"Cumhurbaşkanı'mız ve AK Parti'den önce, siyasette kadının adı neredeyse yoktu"

AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, partinin bu günlere hiç kolay gelmediğini, en büyük güçlerinin kadınlar ve kadın kolları olduğunu ifade etti.

Siyasette yer alan kadın sayısındaki artışa dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Hanımefendi'nin daha partileşmeden öncülük ettiği kadın hareketleri, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın büyük mücadelesiyle İstanbul il başkanı olduğu dönemde çokça eleştirilere de maruz kalmasına rağmen parti çatısı altında kurumsal bir kimlik bulmuştur. O dönem o yiğit kadınların öncülük ettiği bu mücadele, AK Parti'nin kurulmasıyla daha da geniş kitlelere yayılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız ve AK Parti'den önce, siyasette kadının adı neredeyse yoktu. 2002 öncesi 550 milletvekilinden sadece 23'ü yani yüzde 4'ü kadındı. Bu oran bugün itibarıyla yüzde 4'ten yüzde 20'lerin üzerine çıkmıştır. Bunu da dönüştüren ve başaran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"2028'de Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız"

7 Şubat'ta gerçekleştirilecek olağan kongrede görevi Abdullah Özdemir'e devredecek olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de partililerden helallik istedi. AK Parti'ye inandıklarını dile getiren Kabaktepe, "2028'de Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Adayı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirterek, davayı daha ileri taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ercan, İstanbul'un sadece İstanbul olmadığını, İstanbul'un AK Parti'nin doğduğu, güçlendiği ve yeniden şahlanışa öncülük edecek olan kadim bir merkez olduğunu dile getirdi.

Bu bilinçle AK Parti Kadın Kolları teşkilatının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mihmandarlığında, İstanbul'un her sokağına, hanesine ve yüreğine dokunan koca bir teşkilat olduğunu kaydeden Ercan, "Bugün geldiğimiz noktada kadınların elde ettiği haklar Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve tüm kadınların en büyük destekçisi Sayın Hanımefendi'nin güçlü ve kararlı liderliğinin bir sonucudur." diye konuştu.

Ercan, AK Parti Kadın Kolları'nın sadece siyasi bir hareket olmadığını, aynı zamanda 5 milyon 693 bin üyesiyle dünyanın en büyük kadın teşkilatı olduğunu kaydederek, İstanbul'un gücünün AK Parti'nin gücü, AK Parti'nin gücünün de kadınların gücü olduğunu ifade etti.

Yenilenen AK Parti İstanbul Kadın Kolları teşkilatına başarılar dileyen Ercan, geçmiş dönem başkanları ile yönetimlerine teşekkür etti.

"6 milyona yaklaşan kadın üyesiyle AK Parti dünyanın en büyük kadın hareketi"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de kadın kolları ve gençlik kolları olarak 922 ilçede, 81 ilde 7. dönem kongrelerini gerçekleştirdiklerini, 23 yıldır kadınlarla birlikte yol yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sayesinde bugün 6 milyona yaklaşan kadın üyesiyle AK Parti'nin dünyanın en büyük kadın hareketi olduğunu söyledi.

Keşir, İstanbul Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan biri olarak bu yola çıkarken seçilmiş hiçbir göreve gelmeyi hayal edemediklerini, çünkü o gün kadınları ikna odalarına mahkum edenlerin, had bildirmeye kalkanların cumhuriyet kazanımlarını tam olarak kullanmalarına engel olduklarını dile getirdi.

AK Parti'nin kurulduğu ilk günlerde kurucuları arasında başörtülü kadınlar olduğu için kapatma davası ile karşı karşıya kaldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o günlerde kadınlarla yol yürüme kararlılığından geri adım atmadığını anımsatan Keşir, "Herkese, her şeye rağmen bizi yanı başınızda tuttunuz. Siz, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dediğinizde biz kadınlar, çocuklar ve gençler için de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorduk ve bunu mıh gibi alnımıza çaktık." ifadelerini kullandı.

Keşir, 1987'de başörtüsü nedeniyle okula alınmayan bir öğrenciyken, 2015'te parlamentoda başörtülü bir milletvekili olarak bulunduğunu söyledi. Eğitimin en temel fırsat eşitliği aracı olduğunu belirten Keşir, değişimin önüne engel koyanların, kız çocuklarını ikna odalarında terletenlerin, bugün üniversitede kız öğrenci oranını yüzde 51'e ulaştıran Erdoğan'a kadın haklarından bahsettiklerini dile getirdi.

Kongrede görevi devreden arkadaşlarına teşekkür eden, yenilenen yönetimde görev alanlara da başarılar dileyen Keşir, 5 Şubat'ta hizmeti Tuğba Işık Ercan'a devredeceğini, görev süresince kendisine çok büyük şeref yaşatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her daim yanında olan Emine Erdoğan'a şükranlarını ilettiğini sözlerine ekledi.