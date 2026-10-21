AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Şile'de selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

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Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Şile'de selden etkilenen Ağva ve Kumbaba mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özdemir, İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından selden zarar gören Şile'yi ziyaret etti.

Özdemir'e incelemeleri sırasında, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve teşkilat mensupları eşlik etti.

İlk olarak selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Özdemir, Ağva'da su baskınlarının yaşandığı bir sitede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kumbaba Mahallesi'ndeki hasarı da inceleyen Özdemir, vatandaşların taleplerini dinleyerek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, ziyaretin amacının selin etkilerini yerinde tespit etmek ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaları değerlendirmek olduğunu belirtti.

Şile Belediyesinin 4-5 gündür yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Özdemir, bakanlıklar, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve ilgili bütün kurumların eş güdüm içerisinde mağduriyetlerin giderilmesi için büyük mücadele yürüttüğünü vurguladı.

Özdemir, Ağva'da selden etkilenen bir sitenin sakinleriyle bir araya geldiklerini, Kumbaba bölgesinde de selin ciddi etkilerini yerinde gördüklerini kaydederek, Şile'de herhangi bir can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selin ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, zarar tespitleri ve vatandaşlara yapılacak ödemeler hakkında bilgi veren Özdemir, "Cumhurbaşkanımız tespitler neticesinde ödemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi. Bizler de hem Şile'mizde hem İstanbul'umuzun farklı ilçelerinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için süreci yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Selin ardından bölgede ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına işaret ederek, Şile'nin benzer afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bölgemizde altyapı açısından ihtiyaçlarımız var. Belediyemizin iş makineleri ve ekipman noktasında da belirli ihtiyaçları bulunuyor. Bunları ilgili bakanlıklarımızla görüşeceğiz. Belediye Başkanımız gerekli temasları hızlı bir şekilde kuruyor, biz de süreci takip edeceğiz. Büyükşehir Belediyesinden de Şile bölgemize yönelik kapsamlı bir İSKİ altyapı çalışması bekleniyor. Bu konuyu Belediye Başkanımızla birlikte takip edeceğiz. Altyapının benzer sel ve afetlerden etkilenmemesi, vatandaşlarımızın aynı mağduriyetleri yeniden yaşamaması için gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekiyor."

"Bölgede bir kentsel dönüşüm beklentisinin olduğunu görüyoruz"

Özdemir, Şile'de selden etkilenen bazı bölgelerde kentsel dönüşüm ihtiyacının da bulunduğuna dikkati çekerek, vatandaşların uzlaşı içerisinde dönüşüm süreçlerine katılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyasını hatırlatan Özdemir, "Bölgede kalıcı dönüşüm noktasında bir kentsel dönüşüm beklentisinin de olduğunu görüyoruz. 'Yarısı Bizden' kampanyası bu anlamda önemli bir katkı sağlıyor. Devletimiz, kampanyanın 2027 yılı sonuna kadar devam edeceğini ifade etmişti. Komşularımızın da uzlaşı içerisinde bu imkandan yararlanması, bölgede kalıcı çözümler üretilmesine vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, AK Parti teşkilatlarının selden etkilenen vatandaşlarla birebir temas kurduğunu, zarar gören hanelere yönelik ziyaretlerin başladığını aktararak, "İlçe Başkanımız ve teşkilatımız, zarar gören bütün haneleri tek tek ziyaret etmeye başladı. Hem Şile'mizde hem İstanbul'umuzun genelinde AK Parti teşkilatları olarak vatandaşlarımızla temas halindeyiz. İhtiyaçların karşılanması ve mağduriyetlerin giderilmesi adına bütün sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyen Özdemir, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi'ye, belediye çalışanlarına ve teşkilat mensuplarına yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA