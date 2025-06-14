AK Parti heyeti, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

AK Parti heyeti, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin 4. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da bulunan Ala ve beraberindekiler, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'un eşlik ettiği Ala ve beraberindekiler, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'na ve Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarlarının yer aldığı Bakü Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette, KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yer aldı.

Ala'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın da yer aldığı heyet, yarın Şuşa Beyannamesi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılacak.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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