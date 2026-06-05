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AK Parti Hakkari İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" mesajı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığından '5 Haziran Dünya Çevre Günü' mesajı
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AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çevre sorunlarının ertelenemez bir yaşam meselesi olduğunu vurguladı. İklim krizi, kuraklık ve hava kirliliğine dikkat çekilirken, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yeşil şehircilikle öncü olduğu belirtildi.

Ak Parti Hakkari İl Başkanlığı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Kent Park'ta bir arayan gelen partililer adına basın açıklaması yapan AK Parti İl Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Zekeriya Şen, çevre sorunlarının ertelenemez bir yaşam meselesi olduğunu söyledi.

İklim krizi, kuraklık, hava kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesinin tüm dünyayı tehdit ettiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. Çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Türkiye yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil, çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir."

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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