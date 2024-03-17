AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür Espiye'de Ziyaretlerde Bulundu
AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere ile görüşerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Temür, Espiye halkından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için destek istedi.
Ak Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Temür, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere ile görüştü.
Caddeleri gezen Temür, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kendilerinin istek ve taleplerini dinleyen Temür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Espiye halkından destek istedi.