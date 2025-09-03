AK Parti Genel Sekreteri İnan, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bugün onların acısını geri döndüremeyiz ama onların hesabını soracak ümmetin çocukları bizleriz. Onların acısını geri getiremeyiz, yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz ama katil, soykırımcı şebekeden hesap soracak ülke biziz." dedi.

Van'daki programları kapsamında Van Organize Sanayi Bölgesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Memur-Sen Van İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İnan, daha sonra Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gençlerle bir araya geldi.

Buradaki programda konuşan İnan, AK Parti dönemi öncesi öğrencilerin üniversitelerde zorlu dönemlerden geçtiğini söyledi.

Başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmadığı dönemlerin yaşandığını anlatan İnan, kampüse gidenlerin çeşitli vesayet kurumlarının alışkanlıklarından beslenen akademisyenler tarafından mobbinge uğradığını, fişlendiğini belirtti.

Bugün ülkede herkesin dinini, dilini ve ırkını rahatlıkla ifade edebildiğini, her türlü düşüncesini rahatlıkla söyleyebildiğini, her türlü giyim ve kuşamla yaşayabildiğini, başörtüsüyle akademisyen, vali ve polis olabildiğini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinin özgür bir ülke olduğunu, AK Parti Türkiye'sinin özgür bir ülke olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bunların hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en çetin mücadeleyi verdiği bir süreçle gerçekleşti. Biz de bu mirasın temsilcileri olarak önümüzdeki sürece bakacağız. Genciz ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şeyin dayatıldığı, her şeyin empoze edildiği bir dünyada kendiniz gibi kalabilmek ayrı bir kişilik meselesi. Bugün dünyada ne dayatılıyor. LGBT yardakçılığı dayatılıyor mu? Her yerde bunun kampanyası var mı, var. Biz buna itiraz ediyor muyuz? Ediyoruz ama kullandığımız sosyal medya kampanyaları bunların algoritmalarını güçlendiriyor."

Bugün Gazze nüfusunun yüzde 80'ninin 18 yaş altı kaldığını dile getiren İnan, "Parçalanan insanların bedenlerini görüyorsunuz değil mi? Katil siyonistler tarafından hastanelerde bombalanan insanlar bugün ciddi bir şekilde trajedi yaşadı. Bugün onların acısını geri döndüremeyiz ama onların hesabını soracak ümmetin çocukları bizleriz. Onların acısını geri getiremeyiz, yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz ama katil, soykırımcı şebekeden hesap soracak ülke biziz. Bugün dünya neyi dayatıyor? Gazze'de katliama gözünü yumuyor. Dünyadaki tüm uluslararası kurumları buna bir sene boyunca gözünü kapattı. Haksızın güçlü olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yarın öbür gün bu topraklarda aynı zulüm ve işkence olsa bu uluslar arası camia aynı iki yüzlülüğü yapacak. O nedenle ne olur kendinize dayatılan bu düzene karşı güçlü bir itiraz bünyesini zihninizden ve kalbinizden asla çıkarmayın çünkü bize empoze edilmeye çalışılan dünyada AK Parti mazlumların, mağdurların yegane yürüyüş ve çıkış noktasıdır."

Gazze'de yaşanan soykırımın hesabının sorulacağının altını çizen İnan, "Biz Gazze'de yitirdiğimiz onca canın hesabını soykırımcı çeteden hep birlikte soracağız. Bugün Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan haricinde Filistin meselesinin yılmaz savunucusu olan başka bir ülke göremiyoruz. Biz burada asla merhametli ve insanlık duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

2023'te yapılan seçimde tüm muhalefet partilerinin tek gündeminin "Suriyelileri gönderin" olduğunu anlatan İnan, şöyle konuştu:

"2023 seçimi öncesi Kılıçdaroğlu ve tüm rakiplerimiz vaat olarak söylediler. Cumhurbaşkanımız asla bu yola tevessül etmedi, 'Onlar bize emanet.' dedi. Sednaya Hapishanesi'ndeki görüntüleri gördünüz değil mi? O zulme resmen çanak tutacak bir anlayış orada vücut bulmak istedi. Yaptığımız iş önemli, sizlerde önemlisiniz. Hayatınızdaki her başarı bu ülkeyi ilgilendiriyor. Van'a şanlı bir şekilde geldik. Bu güzel akşamda bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza bu güzel ortamı ilk fırsatta anlatacağım."

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Müküs, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Tuncer, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Volkan Demirel, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, partililer ve gençler katıldı.