AK Parti Genel Sekreteri İnan İzmir'de deprem sonrası yenilenen okulların açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin eğitim yatırımlarına çok önem verdiğini belirterek, "2002 öncesinde lisede okullaşma oranımız yüzde 50'nin altındaydı. Bugün hamdolsun 2025'te yüzde 90'a ulaşmış durumda. İlkokul ve ortaokulda okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıkmış durumda." dedi.

Mezun olduğu Bayraklı ilçesindeki Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan İnan, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bayraklı'nın 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremden etkilendiğini anlatan İnan, "O gün yaşadığımız acıları unutmadık. Birbirimize destek olduk. Yaralarımızı birlikte sardık. Depremden yalnızca bir yıl sonra devletimiz şu sırtta 5 bin 61 konutu ve 357 iş yerini vatandaşlarımıza teslim etti. Ardından çocuklarımızın en güvenli okullarda eğitim alması için tüm riskli okulların yenilenme kararını ve sürecini hep birlikte başlattık." diye konuştu.

İnan, 6 Şubat depremlerinin ardından hükümet bütçesinin 3'te 2'si deprem bölgesine harcanmasına rağmen Milli Eğitim Bakanı'nın desteğiyle ilçedeki okulların yatırım programına alındığını aktardı.

Kendisinin 7. sınıfa kadar Alsancak İlköğretim Okulu'nda eğitim aldığını, son yıl ailesinin Bayraklı'ya taşınması dolayısıyla açılışı yapılan okuldan mezun olduğunu belirten İnan, "Burası İzmir'in en güzel manzaralı okulu. O nedenle öğrencilerimiz ve velilerimiz çok şanslı. Bu pencerelerden bakan her çocuk geleceğe daha umutla bakıyor. Benim de anılarım ve bu güzel eğitim yuvasında arkadaş olup hala görüştüğüm dostlarım var. Buradaki hemşehrilerimizin geçmişte hangi zorlukları yaşadığını da çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraklı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İzmir Şehir Hastanesi'ni kazandırdıklarını hatırlatan İnan, "Biz çalışıyoruz. Gerçekten imkan oldukça bu hizmetleri şehrimize kazandırmak için milletvekillerimizle sabırsızlıkla çalışıyoruz. Kollarımızı sıvamış durumdayız." dedi.

İzmir'de 370 öğrencinin evlerinde, 49 öğrencinin tedavi gördükleri hastanelerde eğitim aldığını ve 7 bin 648 özel gereksinimli öğrencinin de servis hizmetinden yararlandığını belirten İnan, hiçbir çocuğun eğitim dışında kalmadığını söyledi.

Kente yapılan eğitim yatırımlarını anlatan İnan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 178 milyon ücretsiz ders kitabı, yaklaşık 45 bin bilgisayar, 80 bin tablet ve 30 bin akıllı tahta öğrencilerimize ulaştırıldı. Yeni okullarımız robotik sınıflar, kodlama atölyeleri ve büyük laboratuvarlar ve yapay zeka destekli öğrenme altyapılarıyla İzmir'i bilgi üreten bir şehir haline getirecek. Şu anda da Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hükümetimiz bu yolda en büyük bütçeyi Milli Eğitim'e ayırdı. Bu tercih aslında çok net bir mesajdır. Türkiye geleceğini, eğitime yaptığı yatırımla kuruyor. Bu güçlü bütçe daha fazla okul, daha nitelikli sınıflar ve daha eşit bir eğitim sistemi anlamına da geliyor. İşte bu yaptığımız okullar da bu kararlı bütçenin bir sonucudur. 2002 öncesinde lisede okullaşma oranımız yüzde 50'nin altındaydı. Bugün hamdolsun 2025'te yüzde 90'a ulaşmış durumda. İlkokul ve ortaokulda okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıkmış durumda. Bu büyük değişimin son 23 yılda eğitime verilen emeğin ve yatırımın somut bir sonucu olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum."

İnan, öğretmenlerin ve öğrencilerin her zaman yanında olduğunu da sözlerine ekledi.

Törende, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde depremin ardından yenilenen Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu ve Ortaokulu, Talatpaşa Ortaokulu ve Özkanlar Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

Katılımcılar, açılışın ardından Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu'nu gezdi.