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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Gölbaşı'nda iftar programına katıldı

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarına Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Şahin, belediyecilik açısından Ankara'da eksiklikler olduğunu belirtti ve Gölbaşı'nın potansiyelini yükseltmek için çalışacaklarını söyledi.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Gölbaşı Belediyesince, "Ramazan ayının bereketini birlikte yaşayalım, belediyemizin iftar sofralarında buluşalım" sloganıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nde iftar programları düzenliyor.

Şahin ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti ilçe Başkanı Selim Akceylan, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nde oruçlarını vatandaşlarla birlikte açtı.

Fatih Şahin, 5 yılda Gölbaşı'nda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.

Belediyecilik açısında Ankara'da bir ayaklarının topalladığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Topallayan ayağımızın da yere sağlam basması için ve Keçiören'i parklarıyla, bahçeleriyle, kültür merkezleri ile Ankara'nın en güzel ilçelerinden birisi haline getirmiş Turgut Altınok başkanımızla ok gibi doğru hizmetlerle Ankara'ya hizmet etmek istiyoruz. Gölbaşı'mızın potansiyelini daha da yükseltmek için çalışacağız. Biz siyaseti aziz milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Verilen sözlerin ve vaatlerin çok değerli olduğunu görüyoruz. Geride kalan 5 yıla baktığımızda büyükşehir belediyeciliği açısında verilen hiçbir sözün tutulmadığını görüyoruz. AK Parti döneminde belediye bütçesinin yüzde 8'i sosyal yardımlara giderken, bu dönemde bu oran yüzde 4'e geriledi. Peki nereye harcandı? Başınızı kaldırdığınızda her bir yanda Büyükşehir Belediye Başkan adayının resimlerinin posterlerinin olduğunu görüyoruz. Biz isterdik ki eserlerinin resmi olsun, hizmetlerinin fotoğrafı olsun ama herhangi bir eseri hizmeti, olmadığı için yalnızca kendi fotoğrafı ile reklamını yapmakla yetiniyor."

Kaynak: AA / Güncel

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