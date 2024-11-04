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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Elazığ'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Elazığ'da partililerle bir araya geldi Açıklaması
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "İlk kurulduğumuzda partimiz kapatma davası geçirdi, kurucuların içinde başörtülü kadınlar olduğu içindi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "İlk kurulduğumuzda partimiz kapatma davası geçirdi, kurucuların içinde başörtülü kadınlar olduğu içindi. Kapatma davası pahasına da kadınlarla yürümekten asla vazgeçmeyen bir liderimiz var." dedi.

Keşir, Elazığ'da bir lokantada düzenlenen "Ak Parti Teşkilat Buluşması" programında yaptığı konuşmada, AK Parti Kadın Kolları'nın 5,5 milyonu aşan üyesi bulunduğunu söyledi.

Her kongrede teşkilatlarını yarı yarıya yenilediklerini ifade eden Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin kendilerine güç verdiğini belirtti.

Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, nüfusun yarısını oluşturan kadınların derdiyle dertleniyor ve onların teşkilatın içinde aktif, dinamik olmasının önemini her zaman bize hatırlatıyor. İlk kurulduğumuzda partimiz kapatma davası geçirdi, kurucuların içinde başörtülü kadınlar olduğu içindi. Kapatma davası pahasına da kadınlarla yürümekten asla vazgeçmeyen bir liderimiz var. Diğer yandan bizlerin önündeki büyük engelleri tarihin sayfalarına gömdü. Bugün artık bunları konuşmuyoruz, çocuklarımız artık bunlarla büyümüyor."

Anayasa'nın 10'uncu maddesinde 2004'te "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" hükmünün eklendiğini anımsatan Keşir, bunun gibi pek çok kazanım elde edildiğini vurguladı.

Keşir, "Nüfusun yarısını oluşturan kız çocukları artık üniversite sıralarında öğrencilerin yarısını oluşturuyor. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın inancı, azmi ve kararlılığıyladır." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 8 Kasım'dan sonra Palu ve Kovancılar ilçe kongreleriyle süreci başlatacaklarını bildiren Keşir, 2 ay içinde kongreleri tamamlamayı, yılbaşından sonra da il kongrelerine başlamayı planladıklarını kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Elazığ AK Parti Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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