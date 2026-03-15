AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Edirne'de iftara katıldı

Ercan, AK Parti Edirne Kadın Kolları tarafından bir tesiste düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı-Gönül Sofrası" programında yaptığı konuşmada, Gazze başta olmak üzere birçok ülkede devam eden savaşların bir an önce sona ermesini temenni etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasının önemli olduğunu ifade eden Ercan, birçok ülkenin liderlik sorunu yaşadığını söyledi.

Ercan, "Dünya ülkelerinin lidersizlik sorunu var. Bu sorunla onlar uğraşırken Rabb'im bize öyle bir lider nasip etti ki hamdolsun ülkemiz 24 yılda onun öncülüğünde belki 100, belki 200 yıllık icraatlerle çağları aştı." diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi, koronavirüs pandemisi ve 6 Şubat depremlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü çıktığını dile getiren Ercan, ülkenin birlik ve beraberliğinin sürmesi için kadınlara önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Edirne'nin "sultanlar şehri" olduğunu belirten Ercan, kentte il başkanının kadın olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Türkiye'nin etrafının adeta bir ateş çemberi olduğunu ifade eden Ercan, buna rağmen ülkede huzur ve güven ortamının sürdüğünü anlatarak "Bu savaşların ortasında böyle güllük gülistanlık bir ortamdayız. Ne kadar şükretsek azdır. Bunun devamı için de çalışacağız." dedi.

2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtireceklerine inandıklarını vurgulayan Ercan, yerel seçimlerde de Edirne ve ilçelerinin AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasının zamanı geldiğini söyledi.

"Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da üretici kadınlarla iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üreten kadınların Türkiye'ye güç kattığını vurgulayan İba, kadın üreticilerin emeğini yakından bildiklerini belirterek, "Her birinizi ayrı ayrı ziyaret ettik. Dertlerinizi ve taleplerinizi dinledik. Elimizden geldiğince isteklerinizi yerine getirmeye çalıştık. Üretim aşamalarında emeğinize şahit olduk. Bu akşam davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt da iftara katılan kadınlara teşekkür ederek Kadir Gecesi'ni kutladı.