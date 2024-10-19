AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da Nikah Şahitliği Yaptı

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da dünyaevine giren Safa Yaşar Çelik ve Berra Esgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in oğlu Safa Yaşar Çelik ile TBMM 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in kızı Berra Esgin'in nikah töreni, Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda gerçekleştirildi.

İş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda önemli ismin Çelik ve Esgin ailelerini yalnız bırakmadığı törende, çiftin nikahını Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kıydı. Karabayır, nikah cüzdanını geline verdi.

Nikah şahitliklerini AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın aralarında olduğu davetlilerin yaptığı törende Mustafa Esgin ve Faruk Çelik, katılımcılara teşekkür etti.

Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, milletvekilleri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.