Binali Yıldırım: "(2023 seçimleri) Kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 seçimlerine ilişkin, "Kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür. Onu yadırgayacak bir şey yok. Biz 15 sefer karşı karşıya çıkmışız, 15'inde de açık ara halletmişiz. Bu da farklı olmayacak." dedi.

Yıldırım, partisinin İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, gençlerin dijital çağda doğduğunu, kendisinin ve kuşağının onlardan öğrenecek çok şeyler olduğunu söyledi.

Bir öğrencinin "Türkiye'de Rusya ile Ukrayna arasında devam eden barış görüşmeleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Rusya ve Ukrayna krizi sadece 2 ülkeyi ilgilendirmiyor. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Tabiri caizse bir uçurumun kenarındayız, en önce de ateşin ulaşacağı yer Türkiye ama eğer bu yayılırsa Türkiye'de sınırlı kalmaz. Yeni bir dünya savaşı, Allah göstermesin bu da insanlığın felaketi. Orada olan haklı bir gerekçesi yok. Savaşın kazananı olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu savaşı ve krizin başlamasından çok önce bunu tahmin ettiği için her iki ülke nezdinde çok gayret etti. Engellenemedi, bu noktaya geldik. Çabalar durmadı."

Yıldırım, iki ülke arasındaki savaşta 30 günün geride kaldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte 40'ın üzerinde dünya lideri ve hükümet başkanıyla yüz yüze ve telefonda defalarca konuştuğunu aktardı.

Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin girişimlerine devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna da Rusya da şunu gördü: Bizim Türkiye olarak bir hesabımız yok. Başka ülkeler hep hesap kitap yapıyor. Bizim hesabımız insan. Bizim kültürümüzde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu var. Bu bir sabır işi. Her iki heyet de 'Bu sorun çözülecekse Türkiye önemli rol oynayacak' diyor. Türkiye garantör ülkelerden biri olacak. Bunun bu noktaya gelmesi ülkemiz için kıymetli bir şey. Dünyanın daha güçlü ülkeleri var. Ama mesele Türkiye üzerinde yoğunlaşıyorsa duruşumuz önemli. Burada Türkiye'nin ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu önemli."

"Bunun hesabı mutlaka sorulur"

Yıldırım'a, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi gecesi neler yaşadığı da soruldu.

Askerin üniformasının içine girmiş, kafaları formatlanmış bir terör örgütünün mensuplarından bahsettiğini dile getiren Yıldırım, "Vergilerle alınan uçakları, tankları gasbediyorlar. Ay yıldızlı bayrağımızla sokağa çıkan insanların üzerine ateş ettiler. Allah bize bir daha böyle bir felaket göstermesin." değerlendirmesini yaptı.

En çok hangi tarzda müzik dinlediği sorusuna "türkü" diyerek yanıtlayan Yıldırım, gençlerle Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Binali Yıldırım, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri tarafından kesilen ağaçlar hakkındaki soru üzerine şunları ifade etti:

"2013 yılının mayıs ayının sonunda İstanbul'da Kadir Topbaş, Gezi Parkı'nda bir düzenleme için 12 ağacın yerini değiştirmeye karar verdi. Orada başlayan olayların adına Gezi Olayları diyoruz. Türkiye'nin altını üstüne getirmeye kalktılar. Ağaçların yeri değişiyor diye kıyameti koparan bu kesimler İstanbul'da 122 asırlık çınarı bir gecede yok ettiler. Neymiş, ağaçlar kanser olmuş. Ağaçların da kanser olduğunu yeni öğrendim. Burada da aynısını yapmışlar ama kimseden ses çıkmıyor. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Demek ki burada da bir şey var, çifte standart var. Burada parti ve ideoloji gözetmeden yaşatacaksak hep birlikte hareket etmemiz lazım. Burada bir duyarsızlık gördüm ve üzüldüm. Burada kanserin tedavisi var. İnsanlarda tedavi var. Teknoloji değişti, ağaçların da tedavisi olur. Ama yani kestikten sonra özrü kabahatinden büyük. Kanser olduğunu önceden açıkladınız mı? Bunun için hangi eforları gösterdiniz? Hani bize diyorlar ya 'Halkın görüşlerini dinlemeden kafanıza göre milleti dinlemeden yönetiyorsunuz.' Halkçı, demokrat olduğunu iddia edenlerin halka haber vermeden asırlık mirası yok etmelerinin asla hoş görülecek bir tarafı yok. Bunun hesabı mutlaka sorulur. Nasıl sorulacağına siz karar vereceksiniz."

"Seçim kanununda eleştirilecek hiçbir şey yok"

Programda bir öğrenci, Yıldırım'a, "Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ilgili muhalefet, AK Parti seçimleri kaybetmekten korkuyor diyor. Seçimleri kaybetmekten korkuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Yıldırım, bunun ardından şöyle konuştu:

"Kaybetmeyeceğiz, onun için de korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür. Onu yadırgayacak bir şey yok. Biz 15 sefer karşı karşıya çıkmışız, 15'inde de açık ara halletmişiz. Bu da farklı olmayacak. Biz ülkemiz ve milletimiz için halis duygularla çalışıyoruz. Seçim kanununda neyi eleştiriyorlar? Orada eleştirecek hiçbir şey yok. Ne diyor; herkes ittifak kurabilir. Tüm partiler birbirleriyle ittifak kurabilir, bir sınırlama yok ama herkesin aldığı oy kendine. Başkasının oyuyla milletvekilli seçimi olmayacak diyor. Sen 100 bin oy aldın, öbür parti 10 bin oy aldı. 10 bin oy hiçbir işe yaramıyor. Diğer fazla oy alan partinin hanesine yazılıyor. O bir tane daha fazla milletvekili çıkarıyor. Haksızlık bu. O düzeltiliyor. İtirazlarının mantığı ve gerçekliği yok. Tamamen siyaset. Kendilerini farklı göstermek için acındırmak için söylüyorlar. Vatandaşın önüne gidip kendinizi anlatacaksınız. Vatandaş da kararı verecek."

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de sanal gerçeklik ve metaverse teknolojileri hakkında gençlere bilgi verdi.

İzmir İl Başkanı Recep Tayyip Taslak ise Yıldırım'a Osmanlı Türkçesi ile yazılmış İstiklal Marşı tablosu takdim etti.