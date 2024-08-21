AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'yı ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.

Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Yerel seçimlerin ardından ilk kez Havza'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Bu vesile ile Havza Belediye Başkanımıza bir kez daha başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Havza bölgemiz için önemli bir ilçe ve Başkanımız deneyimi ve bilgi birikimi ile bu görevin altından kalacak bir isim." dedi.

Yılmaz, daha sonra AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bölge için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, "Bölgede istihdam sağlayacak Havza ve bölgeyi kalkındıracak bir yatırım. Bu yatırım peşinde bir çok yatırımı getirecektir bölgeye." diye konuştu.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana önemli işlere imza attığını dile getiren Yılmaz, "Ülkemiz büyük bir kalkınma ve dönüşüm mücadelesini hiç ara vermeksizin, hiç nefes almaksızın, dolu dizgin devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a ziyaretinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.