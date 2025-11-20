Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Tokat'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Tokat'ta konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Suriye'de 14 yıl boyunca bir savaş yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, " Suriye'de 14 yıl boyunca bir savaş yaşandı. 500-600 bin insan yaşamını yitirdi. Kimyasal silahlar kullanıldı. Kimyasal silahlarla insanlar öldürüldü." dedi.

Yalçın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" toplantısında, üniversitelerde gençlerle programlar düzenleyip dünyanın nereye gittiğini, Türkiye'nin yeni dünya şartlarında neler yaptığını konuştuklarını söyledi.

ABD'nin 2002-2003'te "demokrasi getireceğiz" diye Irak'ta savaş başlattığını belirten Yalçın, "Demokrasi o kadar kutsal addediliyordu ki sanki savaşla bile dünyanın dört bir tarafına yayılması gerekiyormuş gibi bir izlenim vardı. Ama bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir askeri darbe olsun, o askeri darbede yönetim değiştiğinde demokrasi pek de kimsenin umurunda olmuyor. Ne Amerikalılar, ne Avrupalılar. Bu konuyu çok önemsiyormuş gibi gözükmüyor. Suriye'de 14 yıl boyunca bir savaş yaşandı. Aşağı yukarı 500-600 bin insan yaşamını yitirdi. Kimyasal silahlar kullanıldı. Kimyasal silahlarla insanlar öldürüldü." diye konuştu.

Dinleyicilere "İnsan haklarına dair herhangi bir adım atıldığını gördünüz mü?" diye soran Yalçın, "Hayır, görmediniz. Aslında bütün bunlar son dönemde dünyanın yaşadığı çeşitli görüşmelerle alakalı bir durum." ifadelerini kullandı.

Demokratik ülkelerde yönetimlerin sandıktan çıkan sonuçlarla belirlendiğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Demokratikleşmeyi çok savunduğunu düşündüğümüz Amerika'da New York Times diye bir gazete var. Bir gün bir yayın yapmışlar. Diyorlar ki o yayında ülke yönetimlerini sadece sandıktan çıkan demokratik eylemler çerçevesinde bir araya gelmeliyiz. Neyle belirleyeceğiz, tabii ki sandıktan çıkanla belirliyoruz. Demokratik ülkelerde böyle oluyor. Sandıktan çıkan iktidarlar insanların beklentilerini yansıttıkları için iktidar oluyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde birileri bunları tartışmaya başlamış. Ne diyorlar? Bu sandıktan çıkanlar, sandığı kazananlar çok iyi insanlar olsa bile sandıktan çıktık diye bir çeşit megalomaniye düşüyorlar ve ülkelerini iyi yönetemiyorlar. Kimi kastediyor? Amerika Birleşik Devletleri, Trump'u vesaireyi kastediyor. E ne yapalım sandıktan çıkmasın? 'Sandıktan çıkmasın biz bunları kural edelim' diyor. New York Times gibi bir yerde böyle bir yazının çıkması aslında bize yeni şeyler fısıldadı. Yeni değerler anlatıldığının bir göstergesi."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüzyıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi vardı. Demokratik ülkelerde sandıktan çıkan iktidarlar ülkeyi yönetiyor. O sandığa giden insanlar, Detroit'teki otomobil fabrikalarında çalışan işçilerdir. Yani aslında toplumun çok büyük kısmını oluşturan büyük gruplar ülkenin yönetimini de bir anlamda belirliyorlar ve bu büyük sermayelerle arasında bir çeşit çıkar uyumu vardı. O yüzden benzer iktidarların iktidara gelmesi çok şaşırtıcı olmuyordu. Ama son yıllarda bakın dikkat edin dünyanın her bir tarafında, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump, İngiltere'de bir dönem David Cameron, bir dönem Boris Johnson, Hindistan'da Moody, Brezilya'da Bolsonaro gibi yeni tür siyasi liderler ortaya çıkıp şunu iddia ediyorlar, Amerika veya kendi ülkelerindeki orta sınıfların gelirlerinin düştüğünü ve bu orta sınıfların gelirlerinin yükseltilmesi gerektiğini iddia ediyorlar."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

MHP adına İmralı'ya gidecek isim belli oldu
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.