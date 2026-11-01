AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu, yeni mağduriyet alanlarına odaklanacak

ZEHRA TEKECİ ESER/AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu, sosyal politikalarda yeni mağduriyet alanlarına odaklanacaklarını belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çalışmalarına sonuna kadar destek vereceğiz. Onların konuşan dili olmak için gayret edeceğiz. Sahayı da bütün açıklığıyla onlara taşıyacağız. Başarı da herhalde bu uyumda olacaktır." dedi.

Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin sosyal politika alanındaki çalışmalarının önemine işaret ederek, bölge ve konu bazında saha analizleri yaparak çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Sahadan edindikleri bilgileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletmenin yanında bu kurumların bilgilerini de sahaya ulaştırmak gibi bir köprü vazifelerinin olduğunu aktaran Terzioğlu, bunu yaparken de sahanın önceliklerini görmek ve bunu bir vizyona dönüştürmek, mevcut duruma insanları taşıyan süreçleri gözlemleyerek süreç analizleri yapmak istediklerini söyledi.

Güncel veriler ışığında mikro çalışmalara yöneleceklerini dile getiren Terzioğlu, her bölgenin de önceliklerinin ayrı olacağını ifade etti.

"Durum analizini ortaya koyalım ki iki taraf da mağdur olmasın"

Göreve gelmesinin ardından kendisini AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Terzioğlu, sessiz kitlelerin sesi olan AK Parti'nin 25 yıldır çalınmamış kapı bırakmadığını ama Bakanlığın yaptığı çalışmaların daha detaylı vatandaşa anlatılması gerektiğini belirtti.

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişinde üretilen stratejilerin incelendiğini, neredeyse eksiksiz bir profil çizdiğini vurgulayan Terzioğlu, önce mevcuda neler eklenebilir konusunda çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Nafaka konusunun gündemlerinde olduğunu ve bu konuda bir toplantıya katıldığını bildiren Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Her iki tarafı mağdur etmeyecek şekilde sosyal devlet işin bir yerinden tutabilir mi? Doğrudan nafakayı devletin uhdesine vermek değilse de kolaylaştırıcı şekilde hem nafaka vereni hem nafaka alanı adilane bir şekilde konumlandırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işin neresinde olmalı? Toplantıda buna dair iki açılımdan bahsettim. Hakimin karar vermesinde saha analizlerinin daha güçlü bir şekilde yapılması. Tarafların mevcut durumlarında neler değişti? Bütün bunları tetkik edebilmek için bir yapı nasıl oluşturulabilir? Durum analizini ortaya koyalım ki iki taraf da mağdur olmasın."

"Fark edilmeyen yeni mağduriyet alanları üzerinde çalışacağız"

Sosyal politikalarda bugüne kadar çalışılan alanlarda önemli mesafe alındığını ancak yeterince fark edilmeyen, yeni mağduriyet alanlarının da bulunduğunu belirten Terzioğlu, "tek ebeveynlik", "yalnız yaşayan insanlar", "istismar eden veya şiddet uygulayan çocuklar" gibi konular üzerinde çalışmak istediklerini aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu, "Yeni mağduriyet alanları üzerinde çalışmak istiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çalışmalarına sonuna kadar destek vereceğiz. Onların konuşan dili olmak için gayret edeceğiz. Sahayı da bütün açıklığıyla onlara taşıyacağız. Başarı da herhalde bu uyumda olacaktır." diye konuştu.

Nüfus ve demografi alanını özel olarak ele alacaklarını açıklayan Terzioğlu, bir toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın "Türkiye'de doğurganlık oranında çalışan kadınlarla çalışmayan kadınlar arasında virgül farkı var" şeklinde bir bilgiyi paylaştığını hatırlattı.

Bunun bir kadın çalışmasa da doğurmayı tercih etmediği anlamına geldiğini söyleyen Terzioğlu, bunun en önemli sebeplerinin "dünya hedeflerini her şeyin önüne koymak", "bireyselleşmek" ve "yalnızlığı kutsamak" olduğunu anlattı.

Son yıllarda anneliğin değersizleştirildiğine dikkati çeken Terzioğlu, "Kendini keşfet, sen kadın olarak değerlisin" mesajının yeni bir anlayış olmadığını, Batı'dan gelen 200-300 yıla sari bir hikayenin çıktısı olduğunu söyledi.

"Böyle bir dünyaya çocuk lazım" değil söylemine de işaret eden Terzioğlu, "İyi de böyle bir dünyayı da yine bir insan imar edecek." dedi.

Uyuşturucuya yönelim bölge özelinde analiz edilecek

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Terzioğlu, "İnterdisipliner bir konu. İçerisine psikologlar, psikiyatrlar, ilahiyatçılar, akil insanlar girecek. Aile sahiplenecek. Bir seferberlik olmak durumunda. Biz, bunun idrakindeyiz." sözlerini sarf etti.

Saha çalışmalarında uyuşturucunun suçla bağlantılı sorunlarda sık karşılarına çıktığını vurgulayan Terzioğlu, mücadelenin, çalıştaylar, yasal düzenlemeler ve farkındalık faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Uyuşturucu kullanımına yönelten nedenlerin bölge özelinde analiz edilmesinin, suç ve şiddet uygulayan kişilerin profillerinin incelenmesinin önemine değinen Terzioğlu, "Biz bunları bölge bölge çalışacağız. Hangi bölgede ne kadar yaygın, sebepleri ne, neler öne çıkıyor inceleyeceğiz. Yapılan tespitlerde herkesin ittifak ettiği bir veri var. Genelde dağılmış ailenin çocukları olduğunu görüyoruz. 'Yuva olamayan yuvaların acı meyveleri' diye tarif edebilirim. İnterdisipliner çalışacağız." bilgisini paylaştı.

"Bu problemleri gençlerimize gençler, çocuklarımıza çocuklar anlatacak"

Dijitalleşmenin gençler ve çocuklar üzerindeki etkisi ile 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine de değinen Terzioğlu, "Bu vazifeyi çocuğa yıkamayız. Çocuklar her şeyin çıktısıdır, anne babanın karnesidir. Bence bu mücadelede görevi anne babaya yüklemek, yetki sahiplerine, ev sahiplerine yüklemek, eğitime yüklemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önce anne ve babanın telefonla ilişkisini kontrol etmesi gerektiğinin altını çizen Terzioğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki seferberlikteki birinci vazifenin çocukların etrafında oluşan dünyadaki asıl aktörlere düştüğünü düşünüyorum. Çalışmalarımızı daha çok oraya yönelteceğiz. Bunu yaparken de şöyle bir hedef koyduk, bu tip problemleri ve yaptığımız işleri gençlerimize gençler, çocuklarımıza çocuklar anlatacak. Bu konuda mücadele vermiş ve başarmış çocuklarımızı sahada görmek istiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığımız paydaşımız olacak. Türkiye'nin her yerinde camilerimiz var. Dolayısıyla bu çok büyük bir network demek. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımızdan da yardım alacağız."

Kaynak: AA