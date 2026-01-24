AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, UID'nin Hollanda bölge ofisi açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Amsterdam'da düzenlenen Hollanda bölge ofisinin açılışında Türk toplumuna hitap ederek, "Bizlerin gönüllere hitap ederek, insanlarımızın gönlünü kazanarak, buradaki birlikteliğimizi daha pekiştirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor." dedi.

Sırakaya, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Amsterdam'da düzenlenen Hollanda bölge ofisinin açılışında konuştu.

Demokrasinin, milletin düşüncesinin temsilciler kanalıyla yönetime aksettirilmesi olduğuna değinen Sırakaya, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü erk olarak sivil toplum örgütlerinin öne çıktığını vurguladı.

Sırakaya, "Sivil toplum örgütleri toplum adına hükümeti denetler, toplumun beklentilerini sadece seçim sürecinde değil, seçim olmayan süreçlerde de muhakkak yönetici kadroya, yani yasamaya aksettirir, yürütmeye iletir ve toplumun beklentilerine göre hareket edilmesini sağlar." diye konuştu.

Bu anlamda, UID'nin hem Hollanda hükümetine hem de Türkiye'de de siyasilere Türk toplumunun düşüncelerini, beklentilerini iletmesinin son derece kıymetli olduğunu belirten Sırakaya, "Bu vesileyle bir kez daha, hizmet üretmenin en temel ögelerinden bir tanesi olan mekansal bir oluşumu temin ettikleri için, kıymetli genel başkanımın şahsında, bölge başkanımızı ve belki de isimsiz kahramanların tamamını tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, Allah mübarek eylesin." diye konuştu.

Kendisi de Almanya doğumlu göçmen ailenin çocuğu olan Sırakaya, "Ama bugünün öncelikle bir dünü var. Bugüne kolay gelmedik" sözleriyle 1964 yılında Hollanda ile Türkiye arasında yapılan İş Göçü Anlaşması'na değindi.

Sırakaya, "1961 yılında başladığımız Avrupa'ya göç edilen bir süreçten bahsediyoruz. Bu insanlar geldiler, Türkiye'nin inşasında görev aldılar, kazandıkları her bir kuruşu memleketlerine gönderdiler, aldatılan oldular ama asla aldatan olmadılar." şeklinde konuştu.

Avrupa'da üçüncü neslin yurt dışı Türk toplumu haline dönüştüğünü dile getiren Sırakaya, şunları söyledi:

"Biz artık burada geçici olmaktan kalıcı olmaya dönüşmüş ve meselelerimize burada baktığımız zaman daha yoğun bir şekilde zaman harcamamız gereken bir sürece evrilmiş durumdayız. Onun için sivil toplum örgütlerimiz bir taraftan bir nesli ihya ederken öbür taraftan geleceğimiz adına muhakkak buradaki haklarımızı ve hukukumuzu siyaset ve hukuk zemininde müdafaa etmemiz gereken bir sürece evrilmiş durumdayız."

Sırakaya bu yöndeki çalışmaları için UID'yi tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Tabii tüm bu çalışmaları yaparken öyle tahmin ediyorum ki UID'nin çalışmalarını oturttuğu temel kolonlar var. Bu temel kolonlardan bir tanesinin 'vefa' olduğunu görüyorum. Özellikle UID'nin geçmiş döneminde görev alan kıymetli kardeşlerimizi aramızda görmüş olmak, onlarla hemhal olmuş olmak, onlarla iletişim halinde olmak, onların tecrübelerinden istifade ederek bu tecrübelerin önümüz için bir deniz feneri görevinin üstlenilmiş olmasını son derece kıymetli buluyorum."

"Bana UID'yi hangi kelime ile tarif edeceğimi sorarsanız, 'vefa' ile tarif ederim" diyen Sırakaya, insan yetiştiren kurumları muhafaza ve müdafa etmenin ve hep birlikte bir vücudun azaları gibi hareket etmiş olmanın kıymetli olduğunu vurguladı.

Sırakaya, "Bizlerin gönüllere hitap ederek, insanlarımızın gönlünü kazanarak, buradaki birlikteliğimizi daha pekiştirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Sırakaya, program için Hollanda'ya gelmeden önce görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki vatandaşların her birine sevgi, saygı ve muhabbetini ifade etmesini istediğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her birinize selamını getirdim. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Burada asla yalnız olmadığınızın bilinci içerisinde olun." mesajını paylaştı.

Dünyanın daha belirsiz bir sürece evrildiği bir dönemde temsil ettikleri medeniyetin ne kadar kucaklayıcı olduğunun da farkında olunması gerektiğinin altını çizen Sırakaya, şunları dile getirdi:

"Sadece kendinizden sorumlu olmadığınızı, sadece burada yaşayan Türk toplumundan sorumlu olmadığınızı, sadece buradaki Müslüman toplumundan sorumlu olmadığınızı, tüm kainatın sorumluluğunun sizin omuzlarınızın üzerinde olduğunun bilinci içerisinde olun."

Sırakaya, "Allah'ın izniyle sonunda muhakkak hem ülkemiz adına hem yaşamış olduğumuz ülke adına katma değer oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.