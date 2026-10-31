Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Karabük'te konuştu:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Milletin parasına, ekmeğine el uzatan, harama el uzatır ve onun cezası kesilir. Bundan hiç şüpheniz olmasın"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Milletin parasına, ekmeğine el uzatan, harama el uzatır ve onun cezası kesilir. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde partisinin Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Şen, gündemdeki konulara, savunma sanayisine ve 2028 hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesini vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Birileri milletin parasına, ekmeğine, harama el uzattı. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Kol kırılır yen içinde kalır yoktur bizde.' O kol kangrene gider, o kol kesilir. Öyle de olacak, bundan emin olun. Milletin parasına, ekmeğine el uzatan, harama el uzatır ve onun cezası kesilir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Mahkemelerimiz çalışıyor, 200'e yakın tutuklu var. Hukukta ne yazıyorsa cezası verilecek. Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesini görüyorsunuz. Biz bu süreçlere takılıp kalmayacağız, işimize bakacağız."

Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisinde kat ettiği mesafeye dikkati çeken Şen, "Bir taraftan uzay çalışmamız var. Birkaç sene sonra Ay'a Türk uzay aracı inecek. Onu 15, 20, 30 yaşındaki genç yazılımcılarımız ve mühendislerimiz yapıyor. Savunma sanayisinde bazı noktalarda dünyanın çok ötesindeyiz. Yüzlerce kilometre ötedeki saldırı bataryasını daha radar sistemi harekete geçmeden köreltip vurabilen bir sistemimiz var. Türkiye'yi büyük felaketlerden koruyacak Çelik Kubbe mimarimiz de tamamlanıyor. TEKNOFEST gençliği 1 milyona yakın takımla bu çalışmaları yürütüyor ve gururumuz oluyor." diye konuştu.

Şen, saha çalışmalarına ve gelecek hedeflerine değinerek, "Terörle mücadelede 50 yıllık bir belayı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle defettik. O yüzden ona yeniden ihtiyacımız var. Yeniden seçmeliyiz, yeniden cumhurbaşkanımız olmalı. Anayasal bazı gereklilikler var biliyorsunuz. Onları meclisin yapacağını düşünüyoruz. Meclis 360 milletvekiliyle evet derse, bu oluyor. 2028'e bakacağız, 2029'a bakacağız. Cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı yapacağız, belediye başkanlarımız yollarına devam edecekler. Güçlü ve büyük Türkiye, terörden arındırılmış Türkiye ve bölge, yeniden, yeniden, yeniden tarih yazmaya devam edecek." diye konuştu.

Programda, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu ve belediye başkanları da konuşma yaptı.

Karabük Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Şen, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu koordinasyon toplantısına da katıldı.

Kaynak: AA
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanacho'nun tarihi serisi sona erdi

3 golle kazandıkları maçta mutsuzlar! Tarihi seri sona erdi
Adana'da markete silahlı saldırı! Ekmek bırakmaya gelen fırıncı Doğan Gedik hayatını kaybetti

Ekmek bırakmak için girdiği markette kurşunların arasında kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Ukrayna'dan Rusya'ya balonlu İHA saldırısı! Havalimanları felç oldu

Ne olduğu sonradan anlaşıldı: Bir ülkenin hava trafiği kilitlendi
Cengiz Ünder'den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemiyorum

Cengiz'den maç sonu olay sözler: Kafamı bulandırmak istemem
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti

Kadıköy'de soğuk duş: Fenerbahçe kaybetti!
Ümraniye'de asistan doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İkisi de aynı hastanenin obezite polikliniğinde tedavi gördü

Doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İşte yöntemleri
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi
Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda

Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! Gözyaşlarıyla uğurlandı