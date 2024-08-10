Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Biz dünyadan farklı olarak bu durumu sadece izlemeyeceğiz, somut adımlar atmaya da devam edeceğiz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Biz dünyadan farklı olarak bu durumu sadece izlemeyeceğiz, somut adımlar atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bu coşkulu programa katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karaaslan, önümüzdeki hafta 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yılını idrak edeceklerini belirterek, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını, geride kalan ailelere sabırlar dilediğini kaydetti.

Bugünün, 10 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın iradesiyle Cumhurbaşkanı seçildiği tarih olduğunu hatırlatan Karaaslan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiği çalışmalara değindi.

Kalkınma hamlelerini yaptıkları sırada yollarına konulan duvarları yıktıklarını ve tuzakları bozduklarını vurgulayan Karaaslan, bunu hep birlikte başardıklarını anlattı.

Karaaslan, özellikle milli meselelerde muhalefet tarafından çok yalnız bırakıldıklarına işaret ederek, "Siyasette elbette demokrasinin gereği olarak anlaşamadığımız, aynı şekilde düşünmediğimiz, hayata başka pencerelerden baktığımız doğrudur, öyle de olması gerekir. Ama milli meselelerde, bu meselelerde de muhalefetin savrulduğuna defalarca şahitlik etmedik mi? 'Togg'un fabrikası yok' dediler, gurur duyacaklarına. Yandaşları, İHA'ları oyuncak olarak tanımladı." İfadelerini kullandı.

Muhalefetin, AK Parti'yi terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadelede yalnız bıraktığını savunan Karaaslan, "Bugün geldiğimiz noktada Mavi Vatan'ı bir 'masal' olarak nitelendirmekten yana da en ufacık bir utanç duymadılar. Dolayısıyla biz önce Allah'a, sonra milletimize güvendik. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın o cesur duruşunu hiç kaybetmeden, meselelerin üzerine nasıl gittiğine defalarca şahitlik ettik." diye konuştu.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ulusal ve uluslararası tüm arenalarda İsrail'in zulmü karşısında Filistin'i her zaman desteklediğini vurguladı.

"İçi boş kurumlar olduğunu gösterdi"

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıdan da bahseden Karaaslan, savaşın bir hukuku ve ahlakının olması gerektiğini, Filistin'de yaşananların katliam olduğunu belirtti.

Dünyanın yaşanan zulmü görmezden geldiğini hatırlatan Karaaslan, şunları söyledi:

"Bu büyük dram bize, dünyadaki uluslararası kuruluşların, kurumların, otoritelerin, iradelerin ne kadar çaresiz kaldığını, daha doğrusu ne kadar çaresiz olduğunu ve aslında hiçbir şeyi değiştiremeyecek, değiştirebilecek güce sahip olmayan içi boş kurumlar olduğunu gösterdi. Ne yazık ki; bu dram bize bu yüzyılda bir kez daha o çocuklar güvende değilken, hiçbirimizin çocuklarının güvende olmayacağını çok acı bir tecrübeyle hatırlattı."

"Somut adımlar atmaya da devam edeceğiz"

Karaaslan, Filistin davasının en önemli savunucusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Biz dünyadan farklı olarak bu durumu sadece izlemeyeceğiz, somut adımlar atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Karaaslan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptığını hatırlattı.

Filistin'de yaşananların, tüm dünyanın barışı için bir tehdit olduğunu dile getiren Karaslan, İsrail'in tarih ve hukuk önünde yargılandığını göreceklerine inandığını kaydetti.

Karaaslan, seçim sonuçlarının büyük bir titizlikle değerlendirildiğine işaret ederek, Türkiye'nin gelecek aydınlık yarınları ve "Türkiye Yüzyılı" için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Çiğdem Karaaslan AK Parti kocaeli İsrail Gazze Dış Politika Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi? 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı?
title