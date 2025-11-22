Haberler

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Güncelleme:
AK Parti Konya Gençlik Kolları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında '81 Hayal, Bir Türkiye' etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar siyasi haritayı boyayarak, dünya genelinde mazlum çocukların haklarına dikkat çekildi.

AK Parti Konya Gençlik Kolları tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği yapıldı.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen programda çocuklar, hazırlanan Türkiye siyasi haritasını çeşitli renklerle boyadı.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı İbrahim Kelek, Filistin'den Sudan'a dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak ve terörsüz Türkiye'nin kıymetini haykırmak için toplandıklarını söyledi.

Bir çocuğun gözyaşının coğrafyası olmadığını vurgulayan Kelek, "Ancak ne yazık ki uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği, milyonlarca çocuğun en temel yaşam hakkını bile koruyamaz hale gelmiştir. Gazze'de bombalar çocukları uykuda katlederken, Sudan'da açlık ve hastalıkla kuşatılan minik yürekler bir bardak suya erişmek için ölümü göze alıyor" diye konuştu.

Kelek, uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliğinin, milyonlarca çocuğun yaşam hakkını bile koruyamadığını belirtti.

Tüm insanlığın sorumluluk alması gerektiğine dikkati çeken Kelek, "Mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın. Filistin'deki, Sudan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların güvenli geleceğe kavuşması için etkili adımlar atın. Bizler, sesini duyuramayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceğiz. Çocuklar için daha adil dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

