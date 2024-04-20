AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 2021 yılında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nın ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin annesi Ayşe Güler'le görüşen Dönmez, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimiz Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler hanımın hanesine misafir olduk. Onun metanetine ve dik duruşuna şahit olduk. Canından kıymetli evladını vatanı için feda eden bu değerli annemizin duasını almak, acısını paylaşabilmek bizler için büyük onurdur. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır ve olmaya da devam edecektir. Devletimiz, hain terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte olup, hiçbir evladımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Ayşe Güler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.