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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Kemal Unakıtan'ı vefatının 10. yılında andı

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı vefatının 10. yılında andı. Albayrak, Unakıtan'ın Türkiye'ye ve Eskişehir'e sayısız eser kazandırdığını, Eskişehirspor için gösterdiği üstün gayretlerin hatırlarında olduğunu belirtti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Maliye Bakanı ve Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan'ın vefatının 10. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, Unakıtan'ın hem Türkiye hem de Eskişehir için bir siyasetçiden çok daha fazlası olduğunu belirtti.

Unakıtan'ın Türkiye'ye ve sevdalısı olduğu Eskişehir'e sayısız eser kazandırdığını kaydeden Albayrak, "Samimiyetiyle hemşerilerimizin gönlünde daima 'Kemal Abi' olarak yaşayacak olan kıymetli büyüğümüz Kemal Unakıtan'ı, aramızdan ayrılışının 10. seneidevriyesinde rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Unakıtan'ın maliye bakanı ve Eskişehir milletvekili olarak görev yaptığı dönemde, şehrin kalkınması ve Eskişehirspor'un hak ettiği yerlere gelmesi için gösterdiği üstün gayretlerin dün gibi hatırlarında olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Eskişehir'e olan o derin sevdasını ve bizlere bıraktığı kıymetli mirası hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vesileyle kıymetli Kemal Ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
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