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AK Parti, Eskişehir'de Han ve Çifteler İlçe Kongrelerini Gerçekleştirdi

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Eskişehir'de AK Parti'nin 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Han ve Çifteler ilçelerinde yeni ilçe başkanları yeniden seçildi. Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, teşkilat birliğine ve yerel meseleler üzerine konuşmalar yaptı.

Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Han'da Arif Taşçı, Çifteler'de Ümit Yaşar Kara ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, teşkilatın ve hemşehrilerinin büyük coşkusuyla kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, göreve seçilen ilçe başkanlarına başarı dileğinde bulundu.

Heyecanlarının her daim diri olduğunu kaydeden AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise "Han ve Çifteler ilçe kongrelerimizi hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle tamamladık. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Kongrelerde seçilen başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da Han ve Çifteler ilçelerindeki teşkilatlarının gücünü ve birliğini bir kez daha sergilemek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Han'ın kendisinde yerinin ayrı olduğunu ifade eden Albayrak, Frig Vadisi denildiğinde akla ilk gelen yerin Afyonkarahisar değil Han olması gerektiğine dikkati çekerek, "Biz şehir olarak yıllardır CHP'li zihniyet yüzünden bazı şeyleri sürekli başkalarına kaptırmaya alışır hale geldik. Bu şirin ilçemizde hem tarihsel hem de kültürel anlamda gerçekten bir hazine yatıyor. Bu hazineyi önümüzdeki dönemde hep birlikte işleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çifteler halkına seslenen Albayrak, Sakaryabaşı'nın şu an sıkıntılı ve istemedikleri bir durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı yerel gazetelerde ve internet sitelerine baktığınızda buradaki sıkıntının DSİ'den kaynaklandığını iddia eden kendini bilmezler var. Bunların yazıp çizdiklerini hayretle takip ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Sakaryabaşı'ndaki sıkıntı şu anki mevcut CHP'li Çifteler Belediyesinin iş bilmezliğiyle alakalı. Açık ve net. Sen kimseye sormadan, kafana göre kalkıp rekreasyon alanındaki havuza ait kapakları açarsan, üzerine iş bilmez bir ekipten akıl alırsan havuzda su kalmaz. Sakaryabaşı'nın hali böyle içler acısı olur. Sonra suçunu bastırmak için kalkıp olayı dramatize etmeye çalışırsın. 'Çifteler'e son 1 senede meteor mu düştü, ne oldu da bu güzelim yer bu hale geldi?' düşünmek lazım. İnanın bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar. Bunlara laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor. Ama siz değerli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar DSİ bu işi yakından takip ediyor. Çözüm için ne gerekiyorsa çaba gösteriyor. Böyle durumlarda yıkmak en kolayı yapmak ise zor olanıdır. Bizim için siyaset üstü bir mesele olan Sakaryabaşı'nı ve su meselesini milletvekillerimiz ile birlikte yakından takip ediyoruz."

Kongrelere, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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