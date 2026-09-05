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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal’dan Süloğlu Kaymakamı Tutar'a ziyaret

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar'ı ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar'ı ziyaret etti.

Aksal'a ziyarette AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Şaban Toprak, Kadın Kolları Başkanı Pelin Akagün, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dere ve İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Uzun eşlik etti.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar değerlendirildi.

Aksal, Tutar'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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