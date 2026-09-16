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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Meriç Belediyesine ziyaret

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Meriç Belediyesine ziyaret
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret etti.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret etti.

Aksal, AK Parti Meriç İlçe Başkanı Hüsamettin Demirkan, İl Genel Meclisi Üyesi Güray Öztürk ve teşkilat mensuplarıyla Atay'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, ilçede devam eden çalışmalar ile gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Aksal, Meriç'e yeni eser ve hizmetler kazandırmak amacıyla el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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