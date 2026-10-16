AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Keşan'da köy ve esnaf ziyaretleri yaptı.

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Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan ilçesinde köy, mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bulundu, devam eden yatırımları inceledi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, İba, Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve parti teşkilatıyla ilk olarak Çobançeşme köyünü ziyaret etti.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen İba, köyün ihtiyaçları ve üreticilerin talepleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Türkmen köyüne geçen İba, burada vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette, 10 köyü Keşan ve İpsala ilçe merkezlerine bağlayan grup yolunun Türkmen-Gündüzler arasındaki bölümünde tamamlanan sıcak asfalt çalışmaları da değerlendirildi.

İba, köy ziyaretlerinin ardından AK Parti Keşan önceki dönem İlçe Başkanı İlyas Tüfekçi'ye, babası Ali Tüfekçi'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra muhtarlarla bir araya gelen İba, mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İba, programı kapsamında yapımı devam eden Keşan Hükümet Konağı inşaatını da ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yeni hükümet konağının tamamlandığında vatandaşlara daha modern şartlarda kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağını belirten İba, yatırımın Keşan için önemli olduğunu ifade etti.

İba, Keşan programını Yörük Mahallesi'nde tamamladı.

Kaynak: AA