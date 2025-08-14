Edirne Gençlik Kolları Ankara'da

Ak Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ve beraberindeki ilçe gençlik kolları başkanları, Ankara'da düzenlenen Gençlik Kolları İstişare Kampı'na katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Edirne heyeti Ankara temasları kapsamında AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik Kolları İstişare Kampı'na katılan heyet, burada bakanlar ve parti yöneticileriyle bir araya geldi, gençlik politikaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonu üzerine istişarelerde bulundu.

Kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Gençlik Kolları Başkanı Gündoğdu, verimli bir kamp geçirdiklerini belirtti.

Ankara'da önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Gündoğdu, "Ankara'da hem Genel Merkezimizi ziyaret ettik hem de 81 il ve 922 ilçeden gelen teşkilat mensuplarımızla bir araya gelerek bilgi ve motivasyonumuzu artırdık. Cumhurbaşkanımızla buluşmamız, bizler için büyük bir gurur ve ilham kaynağı oldu. Edirne gençliği olarak Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.