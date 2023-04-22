AK Parti'den, seçim bürosuna silahlı saldırıyla ilgili açıklama: Lanetliyoruz

Dün akşam AK Parti'nin Bahçelievler'de bulunan seçim irtibat binası önünde silah sesleri yükseldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Motosikletteki iki şahıstan birinin havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edildi" denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız" dedi.

Ak Parti'nin Bahçelievler'de bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri yükseldi. Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti. İlk belirlemelere göre binada her hangi bir isabet olmazken polis, havaya ateş eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

"LANETLİYORUZ"

Çalışmalar devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Çelik, "İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"HAVAYA 5 EL ATEŞ EDİLMİŞTİR"

Öte yandan İstanbul Valiliği, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu binanın önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Dün akşam 22.20 sıralarında Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır."

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Silahlı saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den ilk açıklama da geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.