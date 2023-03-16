Seçimlerde aday olmak için istifa etti! AK Parti'den Hatay Valisi Doğan'a yönelik tepkiler sonrası ilk yorum

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesi kamuoyunda tartışmaya neden oldu. Geride büyük bir yıkım bıraktığı iddiasıyla tepki gösterilen Doğan ile ilgili yöneltilen "AK Parti'den aday adayı gösterecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Rahmi Doğan ilk andan itibaren depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmiş birisidir. Aday olma hakkını kullanmıştır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da Vali Rahmi Doğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.

İSTİFA KARARI ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Geride büyük bir yıkım bırakarak görevinden ayrıldığı için eleştirilen Doğan'ın Ak Parti'den aday olacağı konuşulurken, konuyla ilgili soru AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a katıldığı canlı yayında yöneltildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

AK PARTİLİ KURTULMUŞ: ADAY OLMA HAKKINI KULLANMIŞTIR

"Bu ismi AK Parti'den aday adayı gösterecek misiniz?" sorusuna Kurtulmuş, "Rahmi Doğan ilk andan itibaren depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmiş birisidir. Aday olma hakkını kullanmıştır" sözleriyle yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Valisi Rahmi Doğan, Sivas milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Doğan, "Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan 'aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

"HATAYLILARA HİZMET ETMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞTIM"

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Hatay'da görev yaptığım süre içerisinde Hatay'a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarı ile memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir. Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib'deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

"BUGÜN İTİBARIYLA HATAY'DAN AYRILIYORUM"

Değerli hemşehrilerim; Bugün itibari ile Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay'ın "Onikinci Milletvekili" hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum."