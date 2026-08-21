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AK Parti'den MHP Sivas'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti'den MHP Sivas'a hayırlı olsun ziyareti
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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Uygun'u ziyaret etti. Görüşmede Cumhur İttifakı işbirliği vurgulanırken, terörsüz Türkiye sürecinde liderlerin ortaya koyduğu iradenin önemine dikkat çekildi.

Ak Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Sivas İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Uygun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, MHP Sivas İl Başkanı Uygun'a yeni görev döneminde başarı dilekleri iletilerek, AK Parti ve MHP teşkilatlarının Cumhur İttifakı çatısı altında Sivas'ın gelişmesi, vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanması ve ülkenin hedeflerine ulaşması için işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Aksu, "Terörsüz Türkiye" sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradenin, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aksu'ya, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, Merkez İlçe Başkanı Rüfet Arslan ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

Kaynak: AA
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