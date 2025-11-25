AK Parti'den 'Kütüphane Sohbetleri' Etkinliği

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde 'Kütüphane Sohbetleri' programı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi içerisinde yer alan AK Kütüphane'de gerçekleştirilen programa; Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen katıldı. Şen, "Kitapları birbirinden ayırmam çok zor. Kitaplar da türküler gibi canlıdır. Pagan ifadesi gibi olacak ama önce kitabın sizi okuması gerekiyor. O sizi okumaya layık bulursa siz onu öyle okuyorsunuz. Eşim, resim ve grafik tasarımı öğretmeni. Çocukluğundan gelen bir yetenek. Ebru sanatına öğretmenliği ile birlikte geçti. Desteğim ona her zaman çok oldu. Kendisi teşvike gerek kalmayacak şekilde büyük bir sanatçıdır. İstişarelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

'ZAMAN ZAMAN KİTAP OKUMA SEMİNERİ VERİYORUM'

Etkin kitap okuma şartlarını sıralayan Şen, "Etkin kitap okumanın birinci şartı uykudur. İyi uyuyamıyorsanız, iyi kitap okuyamazsınız. İkincisi, düzgün beslenme ve üçüncüsü ise spordur. Beynin dingin bir halde olması gerekir. Bu sebeple iyi bir uyku şarttır. Mümkünse 7 saatten az ve 7 saatten fazla olmamalıdır. İleride farklı hastalıklara yol açabilir. İyi okumak için bir metot sahibi olmak gerekir. Zaman zaman kitap okumanın seminerini de veriyorum. Benim ön şartlarım bunlardır. Bunlar olmadığı takdirde beyin dingin olmaz. Dingin beyin, önce yazarın kim olduğunu ve tercümanın kim olduğunu okumalıdır. Ardından önsöz ve sonuç bölümü okunmalıdır. Yazarın beynini ele geçirmemiz gerekir. İçindekiler kısmını kontrol edilmelidir. Bu kısmını anladığınız takdirde kitabı anlamış oluyorsunuz. Ardından kitabı kapatın ve yazarın size ne dediğini anlamaya çalışın. Sonra en kolay kısmı olarak kitabı okumak kalıyor" dedi.