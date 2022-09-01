AK Parti'den Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik

Partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Hz. Muhammed yılda 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Bir siyasi parti, kendi faaliyetini Hz. Muhammed ile yarıştırmak gibi bir tutum içine giriyorsa bu haddini bilmezliktir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir canlı yayında Hz. Muhammed'le ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Perinçek, partisini Hz. Muhammed ile karşılaştırıp, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? 1 yılda 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" dedi.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bu sözleri sarf ettiği sırada Perinçek'in gülmesi ve dinleyicilerin alkışlaması dikkat çekti. Söz konusu ifadeler sosyal medyada ise büyük tepki çekti.

"MANTIKSIZ VE AKIL DIŞI"

Konuyla ilgili AK Parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Perinçek'in sözü baştan aşağı yanlış bir söz. Bir siyasi partinin kendisini Hz. Muhammed ile mukayese etmesi kadar mantıksız ve akıldışı bir şey söz konusu olamaz. Kim ya da hangi parti olduğu önemli değil. Bir siyasi parti, kendi faaliyetini Hz. Muhammed ile yarıştırmak gibi bir tutum içine giriyorsa bu haddini bilmezliktir" dedi.