AK Parti'de 4 İl Başkanlığına Yeni Atama

(ANKARA) - AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı.

Buna göre, Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Tunceli'de Hakan Özer'e, Ardahan'da Hakan Aydın'a, Karaman'da Murat Öztürk'e ve Afyonkarahisar'da Turgay Şahin'e bugüne kadarki çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek yeni il başkanlarına başarılar diledi.