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AK Parti'de 4 İl Başkanlığına Yeni Atama

AK Parti'de 4 İl Başkanlığına Yeni Atama
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına atamalar yapıldığını duyurdu. Yeni il başkanları Recai Hazar, Hasan Şenel, Adem Küçükyarma ve Özgür Kavak olarak belirlenirken, önceki başkanlara teşekkür edildi.

(ANKARA) - AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı.

Buna göre, Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Tunceli'de Hakan Özer'e, Ardahan'da Hakan Aydın'a, Karaman'da Murat Öztürk'e ve Afyonkarahisar'da Turgay Şahin'e bugüne kadarki çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek yeni il başkanlarına başarılar diledi.

Kaynak: ANKA
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