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Emekli imam boğulma tehlikesine koştu, can verdi

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Bartın İnkumu Plajı'nda 3 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören emekli imam Yılmaz Çiftçi, onları kurtarmak için denize atladı ve dalgalara kapılıp hayatını kaybetti. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumu iyi.

Bartın İnkumu Plajında boğulma tehlikesi geçiren şahısların yardımına koşan emekli imam Yılmaz Çiftçi, boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnkumu Plajında denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Şahısların dalgalara kapıldığını gören cankurtaranlar ve 58 yaşındaki emekli imam Hatip Yılmaz Çiftçi, yardım etmek için suya atladı. Bir süre dalgalarla boğuşan Çiftçi, ardından gözden kayboldu. Cankurtaranlar, 3 kişiyi ve Yılmaz Çiftçi'yi sudan çıkardı. Bilinci kapalı şekilde ulaşılan emekli imam, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çiftçi'nin cenazesinin yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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